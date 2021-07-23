Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Sabancı Holding’in kurucularından Şevket Sabancı tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. 85 yaşında dünyaya veda eden Şevket Sabancı'nın hastanede bir süredir tedavi altında olduğu açıklandı. Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı’nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 Kayseri doğdu. Yüksek tahsilini İngiltere’de Manchester University’de tekstil mühendisi olarak tamamlayan Sabancı, tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu’nu yurt dışında temsil etti. Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği de yaptı. 2000 yılında ailesiyle birlikte Esas Holding’i kuran Şevket Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı’ya devretmişti.

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TÜRK SANAYİSİNİN ÖNCÜLERİNDEN

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun” açıklamasında bulundu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şevket Sabancı için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şevket Sabancı’nın vefatından büyük üzüntü duyduk. Değerli bir iş insanıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın kıymetli babası Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sabancı ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” açıklamasında bulundu.