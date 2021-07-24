Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün İstanbul’da vefat eden Şevket Sabancı’nın cenazesi dün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine Sabancı Ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Merhum Şevket Sabancı’nın eşi Zerrin Sabancı, oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Kamışlı taziyeleri kabul etti. Musalla taşındaki tabutun yanından uzun süre ayrılamayan eşi Zerrin Sabancı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı eşi, Güler Sabancı teselli etti.

SANAYİCİ VE EĞİTİM İNSANIYDI

1936 yılında Kayseri’de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde tekstil mühendisi olarak tamamladı. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı. 60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding’in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 2000 yılında Esas Holding’i kurdu. 2015 yılında Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’in kuruluşuna önderlik yaptı.

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