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Ekonomi

SGK emeklilere fark ödeme tarihini açıkladı

2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. SGK'dan yapılan açıklamada, "Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

09:51 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:04 - 2/08/2024 Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.


Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.



Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi

Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usülsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.


Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.


Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak


Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.


Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C emekli kök maaş hesaplama

Ne kadar emeki maaşı alırım? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı uygulanır. Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları, farklı formüller kullanılarak hesaplanır. Emekli maaşınız, prim ödeme gün sayınız, kazandığınız maaşlar ve emeklilik türüne göre değişir. "Ne kadar emekli maaşı alırım?, Emeklilik maaşı hesaplama nereden, nasıl yapılır?' sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik maaşı hesaplama nereden yapılır? İşte detaylar.

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