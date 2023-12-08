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Ekonomi

SGK ödemelerinden komisyon alınmasın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "kredi kartı ile sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapması" yönündeki talebini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya'ya iletti.

04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 05:49 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Raci Kaya - Gürsel Baran
Raci Kaya - Gürsel Baran

Baran, vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunan SGK'nın sürekli yükselen hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. SGK primlerini erken ödeyen işverenlere indirim uygulandığını belirten Baran, bu uygulamanın mükelleflerin ödeme eğilimlerini artırdığını vurguladı.


YÜZDE 4 FARK İSTENİYOR

Baran, kredi kartı ile prim ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarına yönelik düzenleme talebinde bulunarak, "Ben mükellefim, SGK'ye prim ödemelerimi yapacağım, nakit param yok, kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Bunun için yüzde 4'e varan komisyon farkı isteniyor. Bu konuda ATO üyelerinin talepleri var. Kredi kartıyla SGK primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz" dedi.


#SGK
#ödeme
#komisyon
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