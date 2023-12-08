SGK ödemelerinden komisyon alınmasın

Baran, vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunan SGK'nın sürekli yükselen hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. SGK primlerini erken ödeyen işverenlere indirim uygulandığını belirten Baran, bu uygulamanın mükelleflerin ödeme eğilimlerini artırdığını vurguladı.
YÜZDE 4 FARK İSTENİYOR
Baran, kredi kartı ile prim ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarına yönelik düzenleme talebinde bulunarak, "Ben mükellefim, SGK'ye prim ödemelerimi yapacağım, nakit param yok, kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Bunun için yüzde 4'e varan komisyon farkı isteniyor. Bu konuda ATO üyelerinin talepleri var. Kredi kartıyla SGK primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz" dedi.