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Ekonomi Sıfır araçta 2020 korkusu İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir
OTOMOTİV

Sıfır araçta '2020' korkusu: İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir

Otomotiv sektöründe ortaya çıkan çip krizi giderek derinleşirken otomotiv markaları ise üretimlerine bir bir ara veriyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ise tedarik kısmında ortaya çıkan aksaklar sonrası birinci elde 2020 yılında olduğu gibi bir bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde ikinci el fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Sıfır araçta 2020 korkusu: İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir
Birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatları yeniden yükselecek.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Mersin, yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla beraber otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti.

Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha doğru değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Araç bulunurluğu noktasında şu an itibarıyla marka bazında değişiklik gösterse de çok büyük bir sorun yaşanmadığını aktaran Mersin, "Ama mesela benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16 Mayıs'ta. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var. Dolayısıyla bulunurluk konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru olur. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama ileri gittikçe sıkıntı artacak gibi görünüyor bugünden..." şeklinde konuştu.

"2. el bir fırsat olabilir bugünler için"

Turgay Mersin, talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyatların da arttığını ifade ederek, kur politikası, talep artışı ve vergisel mevzuatların fiyatları etkileyeceğini söyledi.

Bu durumun "fırsatçılığa dönüştürülmemesi" gerektiğini vurgulayan Mersin, şunları kaydetti:

"Burada en önemli konu bence şu; eğer birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa 2. el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir. Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz. 2. el fiyatı; her zaman birinci elden referans alarak piyasa oluşturur, bir de talepten dolayı fiyatı oluşturur. Bu yüzden 2. el bir fırsat olabilir bugünler için..."

Bayilerin ve servislerin kapanma sürecinde açık olmadığını hatırlatan Mersin, kapanmanın sona ermesiyle beraber tüm bayilerin gerekli tedbirleri alarak hizmet vermeye devam edeceğini ve kapanmadaki kayıpları telafi edebileceklerini söyledi.

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