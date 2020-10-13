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OTOMOTİV

Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor

İkinci el pazarında fırsatçılık: Sıfırından pahalı satışlar bile var

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ile yatırım olarak görenlerin talebiyle ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ediyor. İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirebiliriz. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İkinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.
İkinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Koronavirüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar, ikince el otomobilleri yatırım aracı olarak gördü. Talebi artıran son durum ise koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin talebin oldukça altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.

İkinci el online araç pazarında eylül ayında en çok satan markalar
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İkinci el online araç pazarında eylül ayında en çok satan markalar

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi evli ve bir çocuk babası Egemen Kurtçu, "Şu an dönemin en hızlı zamanını yaşıyoruz. Pandemi döneminin etkisi ayrıca otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinden dolayı inanılmaz bir artış var. Geçtiğimiz 2 aya nazaran ciromuzda yüzde 150'lik bir artış söz konusu. 7'den 70'e heryerde ve herkeste bir otomobil çılgınlığı var. İkinci el otomobil en tarihi günlerini yaşıyor. Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz. Bu da insanların ikince el araçlara olan ilgisini gösteriyor. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız 'A' markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz. Bu da sektörün içindeki artışı ve değeri gösteriyor. Geçen hafta 'A' marka bir hafif ticari aracı 105 bin liraya alırken, şu an en iyi ihtimalle 117-118 bin liraya alabiliyorlar. Bunun sebebi sıfır araçtaki daralma ve ülkeye araç girememesi. İkinci elde tarihi çağı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sıfırından pahalı satışlar bile var

Sıfır aracın ikinci el pazarında daha pahalıya satıldığı durumların dahi yaşandığını belirten Kurtçu, "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Buna fırsatçılık da denilebilir. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

İkinci el otomobil alıp satan evli ve bir çocuk babası Kadir Eker (41), "Satışlarda geçen aya göre yüzde 60-70 artış var. Bayilerde çılgın fiyatlar mevcut. Biz bayilerden daha hızlı araç teslimatı yapıyoruz" diye konuştu.

İkinci el araç satın almaya gelen Ferit Taş (42), "Toplu taşıma biraz sıkıntılı. Bu yüzden bizim tercihimiz de kendi aracımızla gidip gelmek. Virüsten dolayı böyle bir tercihte bulunuyorum" dedi. Bir diğer alıcı muhasebeci Sevim Meral (35) ise, "Pandemi sürecinde toplu taşımayı fazla kullanmak istemediğimiz için araç sahibi olmak istiyorum. Hem geleceğe yatırım olması açısından faydalı. İleride aracımı satıp ev sahibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.
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Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.
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Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde bir olarak kayıtlara geçti.
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En çok satılan 10 marka<br><br> Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.
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Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.
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Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.
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Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.
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Eylülde en yavaş BMW satıldı<br><br> Eylül ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu.<br><br> En hızlı satılan marka 24 günle Hyundai, en yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
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Passat zirveyi bırakmıyor<br><br> Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. <br><br> Satışlarda, VW'nin Passat modeli 8 bin 296 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 6 bin 7040 adetle Renault Clio ve 6 bin 378 adetle de Ford Focus izledi.
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Ardından 5 bin 568 adetle Renault Megane, 5 bin 270 adetle Renault Fluence,5 bin 262 adetle Opel Astra, 4 bin 748 adetle Toyota Corolla, 4 bin 582 adetle VW Golf, 4 bin 343 adetle VW Golf ve 3 bin 989 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.
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Ticaride en çok satılanlar Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.
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Bunu, 3 bin 735 adetle Ford TransitTourneo Courier, 3 bin 562 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 582 adetle Ford TransitTourneo Connect, 2 bin 33 adetle VW Caddy, 1.906 adetle VW Transporter, 1.258 adetle Renault Kangoo, 1.243 adetle Ford Transit, 1.164 Peugeot Partner ve 945 adetle de Citroen Berlingo takip etti.
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İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu. Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.


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