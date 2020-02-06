Ekonomi Sıfır otomobil tercihinde öne çıkan 4 detay
OTOMOTİV

Sıfır otomobil tercihinde öne çıkan 4 detay

Türkiye'de tüketiciler 2019'da sıfır otomobil alırken en çok dizel yakıtlı, sedan gövdeli, otomatik şanzımanlı, orta alt sınıf model araçlardan yana tercihlerini kullandı. Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 386 bin 748'e ulaşırken birçok modelini yurt içinde üreten Renault zirvedeki yerini korudu. Bu markayı Fiat ve Volkswagen takip etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlenen bilgilere göre, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019'da 12 milyon 503 bin 49'a yükseldi.

Sıfır otomobiller 44 bin 406 adetle en çok ocak ayında yollara çıkarken bunu 43 bin 992 ile kasım, 43 bin 398 ile ekim ayı izledi. En az trafiğe kayıt ise 18 bin 249 otomobille haziranda oldu.

ZİRVEDE RENAULT VAR

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 386 bin 748'e ulaşırken birçok modelini yurt içinde üreten Renault 59 bin 839 adet ve yüzde 15,5 payla 2016'dan bu yana zirvedeki yerini koruyor.

Renault'un bu satış performansını 52 bin 30 otomobille yine birçok modelini Türkiye'de üreten Fiat takip ederken 2015 yılının en çok satan markası Volkswagen geçen yıl 39 bin 555 otomobille üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK DİZEL TERCİH EDİLDİ

Tüketiciler geçen yıl sıfır otomobilde en çok dizel yakıtlı, sedan gövdeli, otomatik şanzımanlı, orta alt sınıf modelleri tercih etti. Dizel yakıtlı otomobil üstünlüğü geçen yıl da devam etti.

2019'da trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 54,6'sı dizel, yüzde 36,2'si benzin, yüzde 5,8'i LPG yakıtlı oldu.

Araçların yüzde 3,4'ü elektrikli veya hibritlerden oluştu.

Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı 2018'de yüzde 65,19 olarak kayıtlara geçerken geçen yıl bu oran yüzde 66,48'e çıktı.

En çok tercih edilen gövde tipi ise 193 bin 82 adet satış ve yüzde 49,9 pazar payıyla sedanlar oldu. Bu araçları yüzde 25,4 pazar payı ve 98 bin 509 adetle SUV modeller, yüzde 20,9 pay ve 80 bin 788 adet satışla da hatchback sınıfı otomobiller izledi.

C segment payı yüzde 61,8

Sıfır otomobil pazarının yüzde 85,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 239 bin 254 adet satışla pazardan yüzde 61,8 pay aldı. Bu segmenti yüzde 23,9 pay ve 92 bin 452 adetle B segmenti otomobiller izledi.

Geçen yıl satılan sıfır otomobillerin yüzde 36,6'sı 1501-1600, yüzde 28,7'si 1401-1500, yüzde 13,7'si 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip modeller olarak kayıtlara geçti.

2019'da trafiğe en çok kaydı yapılan 3 otomobil markası ve aylık satış adetleri:

Renault Fiat Volkswagen
Ocak 8.188 7.279 3.982
Şubat 2.763 2.746 2.147
Mart 5.277 4.023 3.604
Nisan 4.819 5.388 2.616
Mayıs 3.572 3.782 2.141
Haziran 4.358 3.196 1.178
Temmuz 7.683 5.566 3.580
Ağustos 2.630 1.831 3.030
Eylül 3.790 2.981 4.112
Ekim 6.317 4.512 4.828
Kasım 4.092 4.912 4.465
Aralık 6.420 5.814 3.872
Toplam 59.839 52.030 39.555

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