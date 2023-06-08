Sıfır otomobilde 100 bin TL'lik tuzak: Fazladan ödeme yapana aracı daha hızlı teslim ediliyor

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Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar bayilere gittiğinde, el altından istenen paraların şokunu yaşıyor. Bazı otomobil bayileri, alacakları paraları paket büyütme gibi kılıflara uydururken, bazıları böyle bir şeye bile gerek duymuyor. Yeni aracına herkesten önce kavuşmak isteyen pek çok vatandaş ise çoğu kez fırsatçılara bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
Gazetevatan'da yer alan habere göre; Satın alımlarda öncelik sağlamak maksadıyla aksesuar satın alma mecburiyeti veya takas ikinci el otomobilin şart koşulduğunu söyleyen Ertemel, “Bu talepleri kabul eden müşterilere öncelik sağlanıyor. Satın alımlarda adaletsizlik yaratan uygulamalar yapılarak talep edilen ek ücretlerin satış ya da takas yoluyla talep edilmesi ise var olan bir diğer olumsuz durumdur” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığının fırsatçılara karşı harekete geçtiğini belirten Ertemel, “Buna göre; bu tür usulsüzlük yapan bayilere maddi cezai müeyyide uygulanarak ikinci el otomobil satmaları süreli olarak engelleneceği tebliğ edildi. Buna istinaden, geçtiğimiz hafta yönetmeliği ihlal eden bazı bayilere bu kapsamda yaptırımlar uygulanmaktadır. Bizlerde sektör temsilcileri olarak, suni artışlara sebep olan ve satın alımlarda adaletsizlik yaratan uygulamaların önüne geçmek adına atılan her adımı elbette olumlu karşılıyoruz. Sektörümüzün istikrarı ve genel koşulları açısından tüm bayi ve ikinci el otomobil satıcısı meslektaşlarımızın kural ve yönetmeliklere azami derecede uyması en doğru olandır” şeklinde konuştu.