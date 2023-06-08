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Ekonomi

Sıfır otomobilde 100 bin TL'lik tuzak: Fazladan ödeme yapana aracı daha hızlı teslim ediliyor

Sıfır otomobil piyasasındaki üretim ve tedarik problemlerinden dolayı ortaya çıkan arz problemi her geçen gün büyürken, fiyatlarda da fahiş artışa neden oldu. Bu durumu fırsat bilen bazı sıfır araba bayileri, müşterileri öncelikli hele getirmek için ‘uydurma gerekçelerle’ ekstra ücret istemeye başlarken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı.

10:37 . 8/06/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar bayilere gittiğinde, el altından istenen paraların şokunu yaşıyor. Bazı otomobil bayileri, alacakları paraları paket büyütme gibi kılıflara uydururken, bazıları böyle bir şeye bile gerek duymuyor. Yeni aracına herkesten önce kavuşmak isteyen pek çok vatandaş ise çoğu kez fırsatçılara bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor.


Ortalama araçta 100 bin TL'yi buluyor

Sıfır araba alacaklar için önemli uyarılarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araç piyasasında üretim ve tedarik problemlerinden dolayı piyasada ciddi bir arz sorunu yaşandığını dile getirerek,
“Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bulunması zor, nadir olan ürün ya da hizmete kıymetinden daha fazla fiyatlar talep edilebiliyor. Mevcut koşullar içerisinde bazı bayiler tarafından fazladan 50 ila 100 bin TL gibi rakamlar istendiği, lüks araçlarda bu tutarın daha yüksek meblağlar olduğu vatandaşlarımızın zaman zaman karşılaştığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Gazetevatan'da yer alan habere göre; Satın alımlarda öncelik sağlamak maksadıyla aksesuar satın alma mecburiyeti veya takas ikinci el otomobilin şart koşulduğunu söyleyen Ertemel, “Bu talepleri kabul eden müşterilere öncelik sağlanıyor. Satın alımlarda adaletsizlik yaratan uygulamalar yapılarak talep edilen ek ücretlerin satış ya da takas yoluyla talep edilmesi ise var olan bir diğer olumsuz durumdur” ifadelerini kullandı.


Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Ceza uygulanacak

Ticaret Bakanlığının fırsatçılara karşı harekete geçtiğini belirten Ertemel, “Buna göre; bu tür usulsüzlük yapan bayilere maddi cezai müeyyide uygulanarak ikinci el otomobil satmaları süreli olarak engelleneceği tebliğ edildi. Buna istinaden, geçtiğimiz hafta yönetmeliği ihlal eden bazı bayilere bu kapsamda yaptırımlar uygulanmaktadır. Bizlerde sektör temsilcileri olarak, suni artışlara sebep olan ve satın alımlarda adaletsizlik yaratan uygulamaların önüne geçmek adına atılan her adımı elbette olumlu karşılıyoruz. Sektörümüzün istikrarı ve genel koşulları açısından tüm bayi ve ikinci el otomobil satıcısı meslektaşlarımızın kural ve yönetmeliklere azami derecede uyması en doğru olandır” şeklinde konuştu.


Usulsüz talepler arzın artmasıyla ortadan kalkacak

Ertemel, bakanlıkların usulsüzlük tespit ettiği durumda kanunlar çerçevesinde gereğini yaptığını ifade ederek,
“Bu sebeple vatandaşlarımız usulsüz talepler ile karşı karşıya kaldığı takdirde ilgili bakanlıklarımıza durumu bildirebilirler. Bu olumsuzlukların en büyük sebeplerinden bir tanesi de küresel otomotiv arzının pandemi sürecinden bu yana oldukça limitli olmasıdır. Elimizdeki veriler, otomotivde arzın pandemi öncesi düzeylere en erken 2025 yılında ulaşacağını bizlere göstermektedir. Bununla beraber bazı marka yetkilileri verdikleri beyanatlarda, bu yaz itibariyle üretimde artışa giderek yıllık üretim adetlerinin artacağını duyurdular. Planlanan üretim artışı yaşandığı takdirde arz sorunu azalacağından, bu tür usulsüz talepler azalacak ya da arzın normale dönmesiyle ortadan kalkacaktır” dedi.


#Ek paket fırsatçılığı
#Sıfır otomobil
#Otomobil
#Çip krizi
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