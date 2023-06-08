Sıfır otomobilde 100 bin TL'lik tuzak: Fazladan ödeme yapana aracı daha hızlı teslim ediliyor

Sıfır araba alacaklar için önemli uyarılarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araç piyasasında üretim ve tedarik problemlerinden dolayı piyasada ciddi bir arz sorunu yaşandığını dile getirerek,

“Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bulunması zor, nadir olan ürün ya da hizmete kıymetinden daha fazla fiyatlar talep edilebiliyor. Mevcut koşullar içerisinde bazı bayiler tarafından fazladan 50 ila 100 bin TL gibi rakamlar istendiği, lüks araçlarda bu tutarın daha yüksek meblağlar olduğu vatandaşlarımızın zaman zaman karşılaştığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor” dedi.