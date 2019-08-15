Ekonomi Sigaradan alınan vergi yüzde 347 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı

Sigaradan alınan vergi yüzde 34.7 arttı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67'ye çıkarıldı.

ÖTV (III) sayılı listede yer alan "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" ile "enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıkarıldı.

Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz'da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

DHA

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