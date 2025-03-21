Sigorta sektörü istihdamı yüzde 8 artırdı

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörü olarak hem ekonomik kalkınmaya hem de istihdama önemli katkılar sağladıklarını bildirdi. Obalı, “Sigorta şirketlerimiz genç yetenekler için ciddi kariyer imkanları sunuyor. Sektörümüz, genç ve nitelikli iş gücüne verdiği önemle büyümeye devam ediyor. Kadın istihdamının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artması da şirketlerimizin ne kadar güçlü bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de istihdam oluşturmaya devam edecek ve genç yeteneklere yeni fırsatlar sunacağız” ifadelerini kullandı.