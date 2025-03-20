ABD’DE EN ÇOK GERİ ÇAĞRILAN ARAÇ OLDU





ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı olarak hükümeti küçültme çabalarına da öncülük eden milyarder Musk'ın liderliğindeki Tesla, ABD'de geri çağrılan araçların büyük bir kısmını oluşturuyor.







