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Tesla on binlerce aracını geri çağırıyor: Sorunlar bitmiyor

Tesla on binlerce aracını geri çağırıyor: Sorunlar bitmiyor

23:0020/03/2025, Perşembe
AA
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dış panelindeki bir sorun nedeniyle 46 bin 96 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2024-2025 model Cybertruck araçları kapsadığı belirtildi.


Açıklamada, 46 bin 96 aracın paslanmaz çelikten yapılmış bir dış kaplama panelinin ayrılıp araçtan kopma riski olduğu kaydedildi.


İdare'nin açıklamasında, kopan panelin yolda tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi. 

ABD’DE EN ÇOK GERİ ÇAĞRILAN ARAÇ OLDU


ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı olarak hükümeti küçültme çabalarına da öncülük eden milyarder Musk'ın liderliğindeki Tesla, ABD'de geri çağrılan araçların büyük bir kısmını oluşturuyor.



Geri çağırma yönetim firması BizzyCar'a göre, 2024'te Tesla, araçlarının 5,1 milyon geri çağırmaya neden olmasıyla ABD'deki geri çağırmalar listesinde zirveye oturdu.

Ancak, markanın arabalarındaki sorunların çoğu genellikle kablosuz yazılım güncellemeleriyle çözüldü.

#Tesla
#Cybertruck
#Otomobil

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