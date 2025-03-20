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En yeni otomobil ve motosiklet modelleri burada: Otomobil fiyatlarında düşüş var

En yeni otomobil ve motosiklet modelleri burada: Otomobil fiyatlarında düşüş var

19:5120/03/2025, Perşembe
AA
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Belgrad'daki Fuar Merkezi'nde 300'den fazla katılımcı ve 51'den fazla firmayı bir araya getiren fuarda, dünyaca ünlü birçok otomobil markasının araçları sergileniyor.


Fuar Merkezi aynı zamanda Uluslararası Motosiklet Fuarı'na da ev sahipliği yaparken, bu alanda 72 yeni model ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Proje koordinatörü Zoran Lupsic, yaptığı açıklamada, birçok otomobilin tanıtımının fuarda yapıldığını belirterek, Çinli firmaların da fuarda yer aldığını söyledi.


Lupsic, ziyaretçilerin fuarda çeşitli avantajlar ve indirimler bulabileceğini kaydederek, "Bazı doğrudan indirimler mevcut, yani otomobil fiyatlarında düşüşler var." dedi.


Otomobil dünyasına ilişkin birçok etkinliğin yapılacağı fuar, 26 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

#Otomobil
#Fuar
#Sırbistan

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