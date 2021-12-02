Sigortalı çalışan sayısı zirvede

Son yıllarda ekonomide sağlanan atılımlarla sigortalı çalışan sayısı toplamda 24 milyona yaklaştı.

8 MİLYONA YAKIN YENİ SİGORTALI

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre, aktif sigortalı sayısı 2010 yılında 16 milyon 196 bin 304 iken geçen ağustos ayı itibarıyla 23 milyon 988 bin 707 kişiye yükseldi. 11 yılda 7 milyon 792 bin 403 kişi daha aktif sigortalılar arasına dahil oldu.

SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

İstihdamla birlikte Türkiye’nin sosyal güvenlik şemsiyesi de genişledi. Sosyal güvenlikten yararlanan kişi sayısı 2010 yılında 61 milyon 526 bin 547 iken geçen ağustos ayı itibarıyla 73 milyon 84 bin 707’ye yükseldi.

Sosyal güvenlik kapsamına 11 milyondan fazla kişi dahil edildi. 2010 yılında genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilenlerin sayısı 9 milyon 395 bin 185 kişi iken, 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla bu sayı 9 milyon 502 bin 50’e çıktı.

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2010 yılında yüzde 83 olan sigortalı sayısının nüfusa oranı 2021’de yüzde 87’ye çıktı. İstihdam, salgın sürecinde de hız kesmedi. Koronavirüs salgınının pik yaptığı 2020 yılı içerisinde ortalama 950 bin sigortalı girişi olduğu öğrenilirken bu sayının 2021’de bir milyonu aşması bekleniyor.