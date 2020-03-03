Silah mühendisleri sahaya indi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sıcak bölgede görev yapan askerleri buluşturdu.

İHTİYAÇLAR MASAYA YATIRILDI

Bakan Varank başkanlığında yapılan ve iki gün süren toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda verimli kullanımı ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral Sinan Yayla, Varank’a sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Varank, "Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimiz, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. Yıllardır biriktirdiğimiz Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri, sahada birleşti ve tıpkı bundan önceki harekatlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattı" diye konuştu.

KOORDİNASYON EN ÜST SEVİYEDE

Operasyon kapsamında kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede olduğunun altını çizen Varank, “Kurumlar arasında hızlı, etkin işleyen ve sonuç odaklı bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz. İşin AR-GE’sinde çalışan mühendislerimizin sahada da olmasını önemsiyoruz. Teknolojik kabiliyetlerimizdeki her ilerleme, cephedeki Mehmetçiğin işini daha da kolaylaştırıyor. Sahadaki kahramanlarımızın cesareti ve adanmışlıkları, Türkiye’nin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteriyor” ifadesini kullandı. Varank, bölgede konuşlu Hava Radar Komutanlığı’na bağlı birlikleri de ziyaret etti. Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin en büyük hava savunma radarı ile ASELSAN tarafından üretilen Kara Soj’ın (KORAL) faaliyetlerini yerinde takip etti.