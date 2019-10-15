Silah şantajı kendilerini vurur

Barış Pınarı Harekatı, yerli savunma sanayii ve milli üretime yapılan yatırımların stratejik önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin önde gelen 46 kuruluşunu bünyesinde barındıran Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) sürece tam desteğini açıkladı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Haluk Bayraktar

KIBRISI UNUTMADIK

Harekatın başlamasıyla NATO Anlaşması'nın 5’inci maddesi gereği fiilen destek vermesi gereken NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye’ye silah satışını askıya alma kararlarına karşı devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını belirten Bayraktar, "1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, NATO üyesi olan ülkemiz, o yıllarda diğer NATO üyesi ülkelerden silah yedek parçası tedarik edememiş ve zor durumda bırakılmıştır. İşte o yıllarda savunma endüstrisinin hızla kurulması kararı verilmiştir. Bugün dünyanın en büyük savunma firmaları arasında yer alan üyemiz ASELSAN, işte bu karar sonrasında, 1975 yılında kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Teknoloji üreten ülkeyiz

SAHA İstanbul’un, bünyesindeki 11’i üniversite olmak üzere 413 üye ve 46 bin nitelikli çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğuna dikkat çeken Haluk Bayraktar; burası ASELSAN, TAI, ROKETSAN, Baykar, BMC, Havelsan, MKEK, Kale, TEI ve STM gibi savunma sanayinin büyük ölçekli firmalarla teknoloji girişimlerini bünyesinde bulundurduğunu bildirdi. Bayraktar, son 15 yılda yapılan hamlelerle Türkiye'nin artık kendi insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA), milli gemilerini, taarruz helikopterlerini, topunu, roketini, füzesini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, elektronik sistemlerini ve yazılımları geliştiren ve üreten bir ülke konumuna ulaştığını belirtti.