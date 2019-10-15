Ekonomi Silah şantajı kendilerini vurur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Silah şantajı kendilerini vurur

Savunma Sanayii temsilcileri, Barış Pınarı Harekâtı’nı başarısız kılmak için Türkiye’ye silah amborgosu uygulayacaklarını açıklayan Avrupa ülkelerinin, asıl kendilerinin zararlı çıkacağına dikkat çektiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar
Bayraktar

Barış Pınarı Harekatı, yerli savunma sanayii ve milli üretime yapılan yatırımların stratejik önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin önde gelen 46 kuruluşunu bünyesinde barındıran Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) sürece tam desteğini açıkladı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Haluk Bayraktar

KIBRISI UNUTMADIK

Harekatın başlamasıyla NATO Anlaşması'nın 5’inci maddesi gereği fiilen destek vermesi gereken NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye’ye silah satışını askıya alma kararlarına karşı devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını belirten Bayraktar, "1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, NATO üyesi olan ülkemiz, o yıllarda diğer NATO üyesi ülkelerden silah yedek parçası tedarik edememiş ve zor durumda bırakılmıştır. İşte o yıllarda savunma endüstrisinin hızla kurulması kararı verilmiştir. Bugün dünyanın en büyük savunma firmaları arasında yer alan üyemiz ASELSAN, işte bu karar sonrasında, 1975 yılında kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Teknoloji üreten ülkeyiz

  • SAHA İstanbul’un, bünyesindeki 11’i üniversite olmak üzere 413 üye ve 46 bin nitelikli çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğuna dikkat çeken Haluk Bayraktar; burası ASELSAN, TAI, ROKETSAN, Baykar, BMC, Havelsan, MKEK, Kale, TEI ve STM gibi savunma sanayinin büyük ölçekli firmalarla teknoloji girişimlerini bünyesinde bulundurduğunu bildirdi. Bayraktar, son 15 yılda yapılan hamlelerle Türkiye'nin artık kendi insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA), milli gemilerini, taarruz helikopterlerini, topunu, roketini, füzesini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, elektronik sistemlerini ve yazılımları geliştiren ve üreten bir ülke konumuna ulaştığını belirtti.

Yeniden ihracat seferberliği
EKONOMİ
Yeniden ihracat seferberliği
6 bin askerle Münbiçe

6 bin askerle Münbiç'e

​Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG terör koridorunu paramparça etti.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Bir değilon Elif feda olsun

Bir değil
on Elif feda olsun

​Baba Halil Terim: Devletimiz Elif'in öcünü alacaktır.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Srebrenitsa anneleri evlat nöbetine geliyor.
İstifa et

İstifa et

Mustafa ​Akıncı mecliste istifaya davet edildi.
Teröre destek Türkiye’ye köstek

Teröre destek Türkiye’ye köstek

​Avrupa Birliği bir kez daha PKK/YPG propagandası yaptı.

Silah şantajı kendilerini vurur

Silah şantajı kendilerini vurur

​Haluk Bayraktar Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Yeniden<br>ihracat seferberliği

Yeniden
ihracat seferberliği

Kurların yükselmesi daha fazla ihracat için fırsat olabilir.
Akçakale canlandı

Akçakale canlandı

Tel Abyad'ın temizlenmesinin ardından sokaklar yeniden canlanıyor.
Paris'te <br>çaktık selamı!

Paris'te
çaktık selamı!

Sansürlü maçtan asker selamı ve 1 puanla döndük.
TVNET görüntüledi

TVNET görüntüledi

​Münbiç ve Ayn El Arab hatlarındaki terör üslerini görüntülendi.
ABD'den küstah yaptırım

ABD'den küstah yaptırım

Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

​Merih Demiral'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.