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Ekonomi

Şile’nin tercihi de Kademe

Araç üstü ekipman sektöründe yerli ve milli Kademe A.Ş, sektörün en geniş ürün gamıyla yüzlerce belediye, kamu, ve özel kurumlara verdiği araç listesine, Şile Belediyesi’ni de dahil etti.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Mustafa İlhan

Fotoğraf: Mustafa İlhan

Kademe A.Ş. ‘Şile Bezi Kültür Ve Sanat Festivali” sırasında gerçekleştirilen törenle 7 temizlik aracını belediyeye teslim etti. Şile, çevresel temizlik alanında yeni bir döneme girmiş oldu.


29 ARACI KAZANDIRDIK

Törende konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Yirmi dokuz tane aracı envanterimize kaydettik. Temizlik çalışmalarında kullanacağımız 0 kilometre araçlarımızın üst yapıları yerli ve milli üretim yapan Kademe AŞ tarafından tamamlanarak bizlere teslim edildi. Bize destek olan Muhammet Fatih Albayrak’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum”dedi.


#Şile
#Kademe
#ekipman
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