Şile’nin tercihi de Kademe

Kademe A.Ş. ‘Şile Bezi Kültür Ve Sanat Festivali” sırasında gerçekleştirilen törenle 7 temizlik aracını belediyeye teslim etti. Şile, çevresel temizlik alanında yeni bir döneme girmiş oldu.

Törende konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Yirmi dokuz tane aracı envanterimize kaydettik. Temizlik çalışmalarında kullanacağımız 0 kilometre araçlarımızın üst yapıları yerli ve milli üretim yapan Kademe AŞ tarafından tamamlanarak bizlere teslim edildi. Bize destek olan Muhammet Fatih Albayrak’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum”dedi.