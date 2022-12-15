Ekonomi Silivri Doğal Gaz Deposu yarın açılıyor Avrupanın en büyüğü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Silivri Doğal Gaz Deposu yarın açılıyor: Avrupa'nın en büyüğü

Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanını taşıyan BOTAŞ’a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı. Bu büyümeyle birlikte tesis, Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olarak kayda geçti. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Silivri Doğal Gaz Deposu yarın açılıyor: Avrupanın en büyüğü
BOTAŞ Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi.

Türkiye'nin enerji alanında hayata geçirdiği dev adımlardan biri olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

4,6 MİLYAR METREKÜPLÜK KAPASİTEYE SAHİP

BOTAŞ'a ait olan bu tesis, 3,2 milyar metreküp olan kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe çıkarılmasının ardından Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi unvanını aldı.

Ülke için stratejik öneme sahip olan “kara gün dostu” doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

  • Tesisin büyütülme faaliyetleri kapsamında 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapılmış ve deniz üstünde iki platform kurulmuştu.

Büyüme faaliyetleri sonucunda dünya genelinde enerji krizinin yaşandığı bu günlerde, Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den
EKONOMİ
Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den

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