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Ekonomi ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGURdan fırlatılacak
SAVUNMA SANAYİ

ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak

Hava savunma sistemleri gibi çeşitli atış testlerinde kullanılan TUSAŞ tarafından üretilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak, kamikaze İHA’ya dönüştürüldü. Şimşek’in yılda 100 adet üretildiğini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Üzerinde patlayıcı var. 100-200 km menzile sahip. Aksungur SİHA’ya 2 adet monte edilerek kullanılıyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak
Şimşek, geçmişte ANKA S/İHA sisteminde de kullanılmıştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk’te Türkiye'nin milli üretim hava araçları ve yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

200 km menzile sahip

Kotil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi’nin, 200 km menzilli kamikaze uçak olarak kullanıldığını söyledi.

AKSUNGUR SİHA'dan fırlatılacak

ŞİMŞEK’in hem hedef uçak hem de kamikaze uçak olduğunu belirten Kotil, “5 kg patlayıcı var üzerinde, yaklaşık 100-200 kilometre gidiyor. Yılda 100 adet üretebiliyoruz bundan. Aksungur SİHA’ya 2 adet monte edilerek kullanılıyor” dedi.

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