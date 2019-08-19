Ekonomi Sındırgıda göç tersine döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sındırgı’da göç tersine döndü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde nüfustaki azalma 2018 yılında ilk kez tersine döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) raporlarına göre 2017 yılında nüfus 33 bin 753 iken, 2018 yılında 33 bin 924’e yükseldi.

Haber Merkezi IHA
​Balıkesir’in Sındırgı ilçesi.
​Balıkesir’in Sındırgı ilçesi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 35 yıl sonra nüfusun ilk kez artmasının sevinci yaşanıyor. Özellikle 80’li yıllara kadar İzmir - İstanbul yolu üzerinde bulunan Sındırgı ilçesinde, yolun açığa alınması ile başlayan nüfustaki azalma ve göç 2018 yılında ilk kez tersine döndü.

Ölüm oranının doğum oranının iki katı olmasına rağmen nüfusunu arttırmayı başaran Sındırgı ilçesi göç veren değil göç alan bir ilçe olmayı başardı.

2004 yılında başlatılan çalışmaların, yapılan stratejik planların amacına ulaşmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, nüfusu ikiye katlamak istediklerini söyledi.

İHA
Sındırgı ilçesi.

Yavaş, "İlçemizde göçü tersine çevirmek, yolla birlikte kaybedilen umutların yeşermesi adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çok şükür meyvesini vermeye başladı. 2008 yılında termal turizm bölgesi olarak ilan edilmesini sağladığımız ilçemizde turizmin geliştirilmesine yönelik ve sıcak su alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin kaderini değiştirdik. İlçedeki turizm tesislerinin artması, hizmet sektörünün ve dükkanların çoğalması, turizm altlığı olarak hayata geçirilen projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye gelen ziyaretçi sayısındaki artış nüfusa da doğru orantılı olarak yansıdı”

Merkezinden kırsalına nüfus artış devam ediyor

Merkezde turizmin, kırsalda da sulu tarım imkanlarının arttırılmasının nüfus artışında etkili olduğunu belirten Başkan Yavaş “Tarım ve hayvanlığı arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 yıllık hizmet sürecinde kırsal mahallelerde sulu tarımın arttırılmasına yönelik gölet çalışmaları çiftçilere ekonomik kazanç olarak yansımaya başladı. Sındırgı ilçesi özellikle kornişon salatalık üretimi ile 2018 yılında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. En önemli sorunumuz ulaşımdı. Çevre yolumuzu tamamladık, Balıkesir’e olan kısımda bir sorunumuz kalmadı. İzmir’e olan ulaşımda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kertil mahallemize kadar orada da çalışmalarımız bitti. Kırsal mahallelerimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımını kazandırdık. 668 konutluk 2. Etap TOKİ projemizle hem vatandaşlarımız ev sahibi oldu, hem de şehirleşmeye katkı sağladık. Şükürler olsun ki 35 yıl sonra ilk kez nüfusumuzu arttırmayı başardık. İlçemizde yaşlı nüfusu çok olduğu için doğum oranı ölüm oranından az. Buna rağmen göç tersine dönmeye başlayınca ilçemizde değer kazanmaya başladı. Artık Sındırgı geleceğe umutla bakan, yatırımcıları cezbeden bir hale geldi. Emlak değerleri de ilçenin gelişimi ile doğru orantılı arttı. Önceleri yüzüne bakılmayan tarlalar, arsalar para etmeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Sındırgı birlikte mümkün. Birlikte ustalık dönemi ile ilçemizi daha da güzelleştirerek, inşallah nüfusumuzu ikiye katlayacağız. Doğal şehir Sındırgı’yı büyütmeye geliştirmeye devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

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