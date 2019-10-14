Ekonomi Sınırdaki esnaf için borçlar ertelensin talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten "sınırdaki esnafın borçları ertelensin" talebi

Sınırdaki esnaf için borçlar ertelensin talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Palandöken, yazılı açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay il ve ilçelerinde çok sayıda esnaf ve sanatkarın iş yerlerini güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu esnaf ve sanatkarın bölgede maddi zorluklar çektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı. İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra sosyal güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir."

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