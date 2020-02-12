Sınırlamaya büyük destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, bankaların ticari işlemlerde ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Murat Çetinkaya

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği bu ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti: "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikayetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz yaptığımız düzenleme ile bankaların ticari müşterilerine sundukları ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve niteliklerini, azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin standartları belirlemeyi hedefliyoruz. Özetle, burada temel amaç tahsil edilen ücretlerin daha şeffaf, anlaşılır, öngörülebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak."

ÜCRETLERE SINIR GETİRİLDİ

Çetinkaya, bankaların diğer bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan finansal tüketiciler haricindeki tüm gerçek veya tüzel kişilere sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınacak ücretleri kapsadığının altını çizdi. Çetinkaya, "Tebliğ ile bankaların ticari müşterilerine 'Ticari Krediler', 'Dış Ticaret', 'Nakit Yönetimi' ve 'Ödeme Sistemleri' olmak üzere dört kategoride sundukları ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretleri 51 kalemle sınırlandırdık. Tebliğ bu 51 kalem için ücret listesini içeriyor. Ücretlendirmede şeffaflık sağlamak için bankalara bilgilendirme yükümlülüğü getirdik. Artık bankaların tüm ücret kalemlerine ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgileri internet sitelerinde açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde ilan etmeleri gerekiyor."

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EFT'YE 1 LİRA ALINACAK

TCMB Başkanı Çetinkaya, para transferine ilişkin olarak banka müşterilerinin yararına olacak önemli bir sınır getirildiğini belirtti. Mevcut durumda yapılan transferlerde kanala veya bankaya göre çok değişken fiyatlamalar olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Düzenleme ile 1000 lira ve altındaki transferlerde EFT işlemlerinden alınabilecek ücret mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, çağrı merkezi veya şube gibi diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. İşlem tutarının 1000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak belirlendi. İşlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise söz konusu azami ücretler sırasıyla 25 lira, 50 lira, 100 lira olarak uygulanabilecek" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR MEMNUN OLDU

Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Tevfik Üçbaş, EFT ücretinin düşürülmesini olumlu bulduğunu belirterek, "EFT ücretlerinin düşmesi, hem vatandaş hem de ticaretle uğraşanlar için güzel bir uygulama. Bunların daha da düşürülmesini talep ediyoruz. Daha sık aralıklarla böyle olumlu gelişmeleri bekliyoruz" ifadesini kullandı. Mobil ve internet bankacılığı hesabı kullandığını anlatan Enver Kırdaş da bankalardan transfer işlemi yaparken alınan ücretlerin yüksek olduğunun altını çizdi. Kırdaş, "Bu ücretlerin düşürülmesi tüketiciler açısından olumlu. Bu ücret alınmasa daha iyi olur" diye konuştu.

20 KURUŞA KARŞILIK 20 LİRA İSTİYORLARDI

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir süredir kredi faizlerinin yanı sıra bankaların aldığı ücret ve komisyonların ayrı bir gider kalemi haline geldiğine işaret ederek, bu kapsamda tüccar ve sanayicilerden pek çok şikayet aldıklarını aktardı. Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda bankaların aldığı işlem ücretlerinin 4,5 kat arttığını, sadece geçen seneki artış oranının ise yüzde 34 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bankalar, Merkez Bankası EFT sistemini kullanırken 20 kuruş ödedikleri işlem için bizlerden 20 lira talep eder hale gelmişti. Hükümetimiz nezdinde gündeme getirdik. Olumlu sonuçlandı."