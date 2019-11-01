Sırada işsizlik var

Spekülatif iddiaların aksine faizle enflasyonu birlikte düşürmeyi başaran ekonomi yönetimi, aynı zamanda TL’nin de güçlü kalmasını sağladı. Ekonomideki dengelenme sürecini hızlandırmak için şimdi önemli bir adım daha atılıyor. İstihdama katkı sağlamak için 3 kamu bankası istihdam odaklı kredi paketini devreye aldı. İmalat, hizmet tekstil ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerdeki işletmelere bugünden itibaren %11-13,5 arasında değişen yıllık maliyetle kredi verilmesini içeren paketin müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da verdi.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN

Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen “İş Dünyası Buluşması”nda konuşan Albayrak, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirtti. Albayrak, “Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına üç kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz” dedi.

TİCARİ KREDİLER 200 BAZ PUAN İNDİ

Bu paketle hem iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken hem işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atacaklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacak. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.”

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DOLAR VE IMF İLE KORKUTTULAR

Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri az görülmüş finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini ve uzun zamandır bunlarla mücadele verildiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti: “(Dolar 8 olacak, 10 olacak) denilerek millet korkutulmaya çalışıldı. Aslında birilerinin maşası olarak, sadece ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişilerin bir dönem itibar gördüğüne şahit olduk. Her gün 'IMF gelecek, IMF'ye gidecekler' diye konuşanlar maalesef ‘bir bilen’ muamelesi gördü. Başaramadılar. Hepsi kullanıldı ve kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar.”

NE OLDU? FAİZ DÜŞTÜ KUR PATLAMADI

Enflasyonda sağlanan başarı sonrası Merkez Bankasından da çok güçlü faiz indirim kararları geldiğini, son 3 toplantıda faizlerde yaklaşık bin baz puan düşüş sağlandığını dile getiren Albayrak, “Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor. Görmek istemeyenlere, gözleri olup da göremeyenlere, kulakları olup da duyamayanlara yapacak bir şey yok. Türkiye'nin bu saldırılara rağmen bu performansı daha iyiye gidiyor” dedi.

İKİ YIL ANAPARA ÖDEMESİZ

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nin "imalat sektörü", "hizmet sektörü", "devam eden konut projeleri" ve "yurt dışı müteahhitlik sektörü"ne yönelik hazırlandığı aktarılan açıklamada, “İlave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir” denildi.

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Enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getireceğiz

Spekülatif ataklar sonrası bozulan fiyatlama davranışıyla yüzde 25,2 seviyesine yükselen TÜFE'nin yüzde 9,3 seviyesine geldiğini dikkat çeken Albayrak, beklentilerin ekim itibarıyla yüzde 8 olduğuna ve yüzde 45 seviyesine çıkan ÜFE'nin de yüzde 2,45 seviyesine indiğine işaret etti. "Enflasyon patlayacak. ÜFE-TÜFE arası makas çok açıldı. Enflasyonu tutamazlar.' diyenlerin olduğunu hatırlatan Albayrak, iddialı konuştu: “Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak biz dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu açıkladık. Yeni Ekonomi Programı'nda tarihimizde ilk defa yüzde 5'in altını göreceğiz inşallah.”

2019'u pozitif bir rakamla kapatacağız

Albayrak, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısının ithalatçı firma sayısını geçtiğine dikkat çekti, bu artışın devam edeceğini söyledi. Albayrak, “2019 ağustos ayında ulaştığımız 5,1 milyar dolarlık yıllık cari işlemler fazlasıyla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık” dedi. Bu yılın iyi bir şekilde tamamlanmasının beklendiğini belirten Albayrak, “İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız” diye konuştu. Albayrak, ekonomideki kazanımları koruyarak çok daha iyi bir konuma emin adımlarla ilerlediklerini ve üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösterdiğini bildirdi.

Bu millet haksızlığa, teröre boyun eğmez

Albayrak, bu ayın başında Türkiye'nin, sınırında kurulmak istenilen terör devletinin tepesine çelik yumruğunu indirdiğini, cephede verilen bu tarihi mücadelenin, Cumhurbaşkanının liderliğinde masada gösterilen dik ve kararlı duruşla diplomatik alandaki başarıyla taçlandırıldığını ifade etti. Bu mücadelenin ekonomide de kararlı duruşla sürdüğünü vurgulayan Albayrak, verimlilik için atıl kapasitelerin devreye alınması, firmaların büyümelerinde zorlayıcı faktörlerin ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması gibi çok sayıda başlıkta çalışma yaptıklarını söyledi.

Ek istihdam kredisi

Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nin ayrıntılarını üç kamu bankası yaptığı ortak açıklamayla duyurdu. Ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdiği belirtildi.

Pakete göre; ilave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayiinde tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira olacak.

Emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek.

İstihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek.

İlave istihdam başına kredi tutarı ise 5 bin lira ila 100 bin lira arasında değişecek.

Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

İnşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek.

Yurt dışında inşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmaların bu krediden faydalanabilmesi için personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den götürülen iş gücü ile sağlanacağını taahhüt etmesi şartı da var.

Yurt dışında iş yapan firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla kullanabilecek.

Bu firmalar, nakit kredilerin ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında kazandıkları ihalenin yüzde 5'ine kadar kullandırılabilecek.