Ekonomi Şirket araçları dijitalleşiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirket araçları dijitalleşiyor

Turkcell’in yeni akıllı araç çözümü ‘Kopilot Filom’ ile şirket araçları dijitalleşiyor, filo yönetimi kolaylaşıyor. Şirketler Kopilot Filom ile konum bilgisine, arıza-kaza anında uyarılara ve yakıt kullanımı gibi bilgilere erişerek tek ekrandan kontrol edebiliyor. Bu sayede uygulama, güvenli sürüşe de katkı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle sürüş denemelerine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, artık kurumsal müşterilerin de hizmetine sunuluyor. Araçlarla ilgili sunulan veriler ile seyahatleri kolaylaştıran ve filo yönetimini dijitalleştiren akıllı araç çözümü Kopilot Filom, tüm filonun tek bir platformdan yönetilmesine olanak sağlıyor. Kolaylıkla araca monte edilebilen bir cihaza sahip Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

FİLO MASRAFLARINDAN TASARRUF İMKANI

Şirketlerin filosunda bulunan tüm araçlarının yakıt kullanım bilgilerini de kolayca görebildiği Kopilot Filom, sürüş esnasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplıyor. Bu skorların sonuçlarına göre sürücüler, daha güvenli ve verimli sürüşe teşvik ediliyor. Bunun yanı sıra Kopilot Filom, kullanıcılarına özel kampanyalar ile şirketlerin filo masraflarında tasarruf etmelerine de imkân sağlıyor.

HARİTADAN ANLIK İZLEME

Veriler ışığında oluşturulan sürüş davranış analizi ve skoru, araç ve sürücü bazlı geçmişe dönük raporlama, filo hakkında özet bilgiler sayesinde şirketler için filolarıyla ilgili rapor hazırlamak ve analiz yapmak kolaylaşıyor. Kullanıcıları için pek çok farklı özellik sunan sistemde; araçlar haritadan anlık olarak izlenebiliyor, olası araç arızaları ve kazalar haber veriliyor, BiP ve SMS ile sürücülere mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca bölge ve adres tanımları ile özel kurallar oluşturularak filo yönetimi güçlendiriliyor.

İLK ÜÇ AY SERVİS ÜCRETİ YOK

Servisi kullanmak için satın alınan cihazın içindeki Turkcell hat ile Kopilot Filom tarifesine abone olmak ve kopilotfilom.turkcell.com.tr adresinden Hızlı Giriş ile giriş yapmak gerekiyor. Aracın OBD2 portundan tak-çalıştır şeklinde montajsız ve kolayca takılan cihazın arayüze bağlanmasıyla tüm işlemler yapılabiliyor. Kopilot Filom servisi, 24 ay taahhütlü olarak aylık 17.90 TL’den şirketlerin hizmetine sunuluyor. 1 Ocak 2020’ye kadar Kopilot Filom’u satın alan şirketler ilk üç ay servis ücreti ödemiyor.

Dap Yapı vadeyi 180 aya çıkardı
EKONOMİ
Dap Yapı vadeyi 180 aya çıkardı
Tam yol ileri

Tam yol ileri

​Yavuz 7 Ekim'de Güzelyurt-1 kuyusunda sondaja başlayacak.
Rodosa gelince anlaşıldı

Rodos'a gelince anlaşıldı

​Yunan basınında Türkiye'nin milli savunma hamleleri konuşuluyor.
AK Parti yeniden yollara

AK Parti yeniden yollara
Şimşeklerin dansı

Şimşeklerin dansı

​Marmara ve Ege'de gece boyu sağanak yağış etkili oldu.
HDP'nin işi<br>çocuk kaçırmak

HDP'nin işi
çocuk kaçırmak

Şeyhmus Kaya: Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı.
Bir ayda 184 terörist

Bir ayda 184 terörist

​TSK eylül ayında büyük bir terörist avı gerçekleştirdi.
Irak'ta kriz büyüyor

Irak'ta kriz büyüyor

Hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milletvekili <br>Ünal ifade verecek

Milletvekili
Ünal ifade verecek

​Özbek bakıcı intiharı tüm yönleriyle soruşturuluyor.
Milli Ordu<br>harekata hazır

Milli Ordu
harekata hazır

​ÖSO unsurları:50 bin askerle Mehmetçiğin yanındayız.
BAE’nin troll örgütüne kapatma

BAE’nin troll örgütüne kapatma

Türkiye ve Katar'ı hedef alan hesaplar kapatıldı.
MAN'dan<br>dev yatırım

MAN'dan
dev yatırım

​Proje ile birlikte Ankara'da 700 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.
Sağlam<br>temeller atıyoruz

Sağlam
temeller atıyoruz

Etnospor Kültür Festivali tüm heyecanıyla sürüyor.
En masum emanetler

En masum emanetler

​Emine Erdoğan: Sesi olmayanların sesi olmak vazifemiz.
9 yaşında intihar etti

9 yaşında intihar etti

​Kocaeli'de yaşayan Suriyeli çocuk baskılara daha fazla dayanamadı.
Kadıköy'de <br>Akdeniz rüzgarı

Kadıköy'de
Akdeniz rüzgarı

Fenerbahçe, 15 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.
Muğla sallandı

Muğla sallandı

​Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Milyonluk<br>yatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.