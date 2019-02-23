Şirketler dönüşmeli

Zirvede konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirterek, “Şirketler bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorundalar” dedi.
GEÇ KALMA LÜKSÜ YOK
- Söz konusu süreçte şirketlerin geç kalma lükslerinin artık olmadığının da altını çizen Ali Pandır, değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi, esnek ve dayanıklı olması, yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu vurguladı.