Ekonomi Şirketler dönüşmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirketler dönüşmeli

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Ali Pandır
Ali Pandır

Zirvede konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirterek, “Şirketler bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorundalar” dedi.

GEÇ KALMA LÜKSÜ YOK

  • Söz konusu süreçte şirketlerin geç kalma lükslerinin artık olmadığının da altını çizen Ali Pandır, değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi, esnek ve dayanıklı olması, yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu vurguladı.

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HAYAT
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