Şirketler meydanı boş bırakmıyor

Borsa İstanbul'da, hisse fiyatlarındaki sert düşüş ve oynaklıklara seyirci kalmayan ve yatırımcının yanında yer alarak "hisse geri alımı" programı uygulayan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Küresel piyasalardaki panik havasına bağlı olarak Borsa İstanbul'da son 5 haftadır etkili olan satıcılı seyir, hisse senedi fiyatlarının çoğunlukla olması gereken seviyenin çok daha düşüğüne gerilemesine neden oldu. Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmaların önüne geçebilmek için son bir haftada "hisse geri alımı" yapan şirketler, yatırımcı ve uzmanların takdirini kazandı.

BORSADA DÜŞÜŞ YÜZDE 29’U BULDU

Analistler, uzun vadeli hisse yatırımı tercihinde en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilen "gerektiğinde hisselerine sahip çıkma" konusunda bugünlerde önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, yatırımcılarını bu fırtınalı havada yalnız bırakmayan şirketlerin uzun vadede kazançlı çıkacağını ifade etti. Hisse geri alımının, ortakların şirketlerine güveninin en güçlü göstergesi olduğu vurgundı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya borsalarında neden olduğu panik havası ile yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybederken, son 5 haftadaki düşüş yüzde 29 oldu.

ŞİRKET SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

2019 yılında yüzde 25 değer kazanarak yılı 114 bin 425 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, ocakta 124 bin 536 puanı görmesinin ardından salgının Avrupa'ya kayması sonrası tüm dünya borsalarıyla birlikte düşüşe geçti. Şubatta yüzde 11 değer kaybederek 105 bin 993 puana gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye'de vakaların görülmeye başlaması ile martın ilk 2 haftasında yüzde 19 gerileyerek 85 bin 795 puana indi. Yaklaşık 40 hisse senedinde şirket tüzel kişiliği ya da ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı. Analistler, yatırımcıların şirketlere ve ortaklarına güveninin arttıkça aidiyet duygusunun artacağını ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin daha fazla karşılık bulacağını söyledi.

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YATIRIMCI İÇİN FIRSAT

Kısa vadeli dalgalanmaların çok sert olduğu böyle dönemlerin, doğru hissede uzun vadeli yatırım stratejisini benimseyen yatırımcılar için fırsatlar da barındırdığını ifade eden analistler, panik havasının kararlar üzerinde etkili olması durumunda kısa vadede endeksteki düşüşlerden çok daha yüksek zararlar edilebildiğini vurguladı. Analistler, hisse geri alım programı uygulayan yönetimlerin diğer şirket yöneticilerine de örnek olması gerektiğini belirterek, yatırımcılarda oluşturulacak güven duygusuyla derinleşecek sermaye piyasalarının, tüm Türkiye’ye daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.