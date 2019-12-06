Ekonomi Şirketlere gönüllülük çağrısı yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirketlere gönüllülük çağrısı yaptı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, kurumsal gönüllülük uygulamalarının katma değer yarattığını söyledi. Sabancı, “Tüm şirketler ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumu serpsin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güler Sabancı
Güler Sabancı

Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, Sabancı Center’da “Geleceğe Gönüllüyüz” buluşması gerçekleştirildi. Gönüllülük hikayelerinin paylaşıldığı özel etkinlikte Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kurum ve şirketlere gönüllülük çağrısında bulundu. Sabancı, “Kurumsal gönüllülük uygulamaları, hem kurumlar hem çalışanlar hem de toplum için çok önemli fırsatlar sunuyor ve katma değer yaratıyor. Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı yere iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum” dedi.

İYİLİK KARNEMİZ KÖTÜ

  • Bugünün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olmasını arzu ettiğini de dile getiren Sabancı, "Üzülerek öğrendim ki, gönüllük konusunda bize yakışmayan bir noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi'ne göre Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda, 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamana baktığımızda ise, 126. sıradayız. 145 ülke içinde, en üst sıradakiler ise, Endonezya, Liberya ve Kenya” bilgisini verdi. Sabancı, burada gençlere büyük görev düştüğüne de dikkat çekti.

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