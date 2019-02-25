Şırnak’ta sıfır atık atağı

Bölgede terörün temizlenmesi ile birlikte Şırnaklı kadınlar sosyal yaşamda daha etkin olmaya başladı. Bölge kadınlarına atıkları nasıl ayrıştıracakları ve atıkların geri dönüşümü için neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi. Yapılan eğitimler sonucunda kadınlar çeşitli atık malzemeleri kullanarak ürünler yapmaya başladı.
ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜNLER
Plastik bidonlardan kirli çamaşır sepeti, gazetelerden dekoratif süs eşyaları, kartondan ekmek sepeti, kırık camlarla üzerine motif işlenen biblolar gibi çeşitli ürünler ortaya kondu. Kadınlar özellikle mutfak ürünlerine ağırlık verdi.