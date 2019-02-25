Ekonomi Şırnakta sıfır atık atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şırnak’ta sıfır atık atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başını çektiği sıfır atık seferberliğine Şırnaklı kadınlardan da destek geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Şırnaklı kadınlara atıkların geri dönüşümü için neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi.
Şırnaklı kadınlara atıkların geri dönüşümü için neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi.

Bölgede terörün temizlenmesi ile birlikte Şırnaklı kadınlar sosyal yaşamda daha etkin olmaya başladı. Bölge kadınlarına atıkları nasıl ayrıştıracakları ve atıkların geri dönüşümü için neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi. Yapılan eğitimler sonucunda kadınlar çeşitli atık malzemeleri kullanarak ürünler yapmaya başladı.

ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜNLER

Plastik bidonlardan kirli çamaşır sepeti, gazetelerden dekoratif süs eşyaları, kartondan ekmek sepeti, kırık camlarla üzerine motif işlenen biblolar gibi çeşitli ürünler ortaya kondu. Kadınlar özellikle mutfak ürünlerine ağırlık verdi.

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