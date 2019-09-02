Ekonomi Sıvı BORON kasımda raflarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıvı BORON kasımda raflarda

Türkiye’nin bordan üretilen temizlik ürünü mutfaklara girmeye hazırlanıyor. Doğal mineralli toz çamaşır temizlik ürünü BORON, renkli ve beyazlar için ikiye ayrılırken sıvısı da önümüzdeki günlerde raflarda olacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Doğal minerallerle üretilen toz çamaşır temizlik ürünü BORON
Doğal minerallerle üretilen toz çamaşır temizlik ürünü BORON

Yılın ilk 6 ayında satışı 20 bin tona ulaşan BORON’un sıvı bulaşık temizlik ürünü de piyasaya sunulacak.

HEDEFİN YÜZDE 75'İNE İLK 6 AYDA ULAŞILDI

BORON, bu yıl için konulan yaklaşık 30 bin tonluk hedefini aşacak. Bu yıl için planlanan hedefin yüzde 75'ine ilk 6 ayda ulaşılmış olacak.

  • KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN EK MESAİ
  • Taleplere cevap verebilmek için üretim kapasitesi ve mesai saatleri artırıldı. BORON çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü ve yüzey temizleyici olarak tüketicilerin kullanımına sunulacak. Büyük zincir marketler ve mahalle bakkallarında da satılan BORON'a yurt dışından da talep var.

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