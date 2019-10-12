Ekonomi Siz hangi ülkedensiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Siz hangi ülkedensiniz

Türkiye’de siyaset, iş, sanat ve spor dünyası tek yürek Barış Pınarı Harekatı’na destek olurken, bazı sivil toplum kuruluşları operasyonu ‘macera’ olarak nitelendirdi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak açıklamasında “Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, susma zamanı değildir”denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan STK'lar
Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan STK'lar

Türkiye tek yürek olup Barış Pınarı Harekatı’na destek verirken, bazı sivil toplum kuruluşlarının harekatın karşısına dikilmesi dikkat çekti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin güneyindeki terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik harekat “macera” olarak nitelendirildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜLER

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak açıklamasında yer verilen “Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir” ifadeleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

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