Soda mu maden suyu mu?

Soda ve maden suyu arasındaki ne fark olduğu sıklıkla karıştırılan bir konudur. Soda ve maden suyu arasındaki temel fark sodanın yapay, maden suyunun ise doğal bir içecek olmasıdır. Soda normal bir suya karbondioksit gazı eklenmesiyle elde edilen gazlı bir içecektir. Soda, genel hatlarıyla midenin rahatlamasını sağlar. Maden suyu ise mideyi rahatlatmadan daha önemli işlevlere sahiptir. Gerçek bir mineral deposu olan maden suyunun içinde demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, silikat ve bikarbonat vb mineraller vardır. Sodanın içine ise belirli bir mineral yoktur. İçme suyundan dahi soda yapımı mümkündür. Maden suyu ise doğal bir içecektir, içinde bulunan mineraller henüz kaynağındayken vardır. Yer altında oluşan maden suyu bulunduğu bölgenin minerallerinin özelliklerini içine alır. Bu nedenle her maden suyu da aynı mineral değerine sahip değildir. Halk arasında sıkça karıştırılan bu içecekleri ayırt etmek için ürün etiketini doğru bir şekilde okumak gereklidir, soda ve maden suyu farkı burada ortaya çıkacaktır.

Soda ve maden suyu nasıl ayırt edilir?

Soda ve maden suyu farkı büyüktür. İkisi ayırt etmenin en kolay yolu ürünün şişesinde yer alan etiketi okumaktır. Şişelerin etiketinde hem soda mı yoksa maden suyu mu olduğu belirtilmekte, hem de içeceğin ne kadar ve hangi oranda mineral barındırdığı bulunmaktadır. Maden suyu, içerik bakımından oldukça zengindir. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından avantajlı olan maden suyu, sadece mideyi değil, aynı zamanda bağırsakların da rahatlamasını sağlar. Böbrek fonksiyonlarını dengelemede önemli bir yere sahip olan bu ürünler, cildin ihtiyacı olan mineral ve su ihtiyacını da karşılar. Diri ve gergin bir cilde sahip olmak isteyenler, maden suyu tüketmelidir. Ferahlatıcı içecek tüketmek isteyenler, bu ihtiyaçlarını sağlıklı bir içecekle gidermek için maden suyunu tercih edebilir. İçeriğinde bulunan karbondioksit gazı sayesinde gazlı içecekler için güzel bir alternatif olan maden suyu, serinletici etkisi ile yaz aylarında daha fazla tüketilir. Soda ve maden suyu farkı bilincinde olan tüketiciler, tercihlerini maden suyundan yana kullanır.

Hemen hemen her yaştan bireyin severek tükettiği maden sularını tercih ederken gereksinimlerinize ve taleplerinize uygun seçimler yapmalısınız. Öreğin; karb-keto tarzında bir beslenme stilini benimsediyseniz sodyum ve magnezyum desteği almak için Beypazarı markasını tercih edebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında kendinizi halsiz hissediyorsanız yüksek sodyum oranına sahip olan maden sularını tercih edebilirsiniz. Maden suyunu keyif için, spor sonrası veya genel sağlık için tüketmek isteyenler de Beypazarı Doğal Maden Suyu tercih edebilir. Bir kez alıştığınızda vazgeçilmez lezzetiniz olan doğal mineralli sular, soda ve maden suyu farkını ortaya koyarak aynı zamanda su ihtiyacınızı da karşılar.

Hangisi soda hangisi maden suyu?

Spor yapanların egzersiz sonrasında kaybettiği mineralleri ve tuzu geri kazanması için maden suyu tükettiği bilinir. Sodadan farklı olarak vücudun ihtiyacı olan birçok minerali bünyesinde barındıran maden suyunu spor sonrasında tercih ettiğinizde zayıflatıcı ve tok tutucu özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Besinlerden aldığınız minerallerin emilimini de kolaylaştıran maden suyunu günde 1 litreye kadar tüketebilirsiniz. Yemek esnasında da tercih edebileceğiniz bu içecek, sağlığınız için oldukça faydalıdır. Halk arasında yemek sırasında maden suyu içilmez diye bir algı vardır. Bu algı, maden suyunun soda ile karıştırılmasından kaynaklanır ancak soda ve maden suyu farkı ortadadır. Soda ve maden suyu farkı kendisini içerikte belli eder. Sodanın içinde yüksek oranda bikarbonat bulunur. Soda içindeki bikarbonat, midenin asit dengesini bozar. Bu da sindirimin gecikmesine neden olur. Bu nedenle soda ve maden suyu farkı iyi bilinmeli ve tercihler buna göre yapılmalıdır.

Maden suyunun içindeki mineraller, doğal olarak var olduğu için vücuttaki vitaminlerin de fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur. 250 ppm’den az oranda çözünmüş katkı maddesine sahip olan bu sular oldukça faydalıdır. Alkollü içecekler, şurup ve meyve suyu gibi içeceklerle karıştırılarak da tüketilen bu içeceklerin kapağı açılmadığı sürece bozulması mümkün değildir. Doğal mineral içermeyen soda ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde ön plana çıkan maden suyunun içindeki karbondioksit gazı, bilinenin aksine, içecek içinde mikroorganizma üremesini engeller.

Beypazarı maden suyu mu soda mı?

Beypazarı Doğal Maden Suyu, adından da anlaşılacağı gibi doğal maden suyudur. 1957 yılından bugüne, maden suyu severlerin taleplerine en iyi şekilde yanıt veren Beypazarı Doğal Maden Suyu, adını Ankara’nın Beypazarı ilçesinden alır. Doğanın insanoğluna bahşettiği güzellikleri cam şişelere dolduran Beypazarı Doğal Maden Suyu ailesi, maden suyunun en doğal halini tüketicilere sunar. 70 bin metrekarelik kapalı alanda üretilen maden suları, Türkiye’de, sektörünün en büyük fabrikalarında üretilir. Saatte 300 bin şişe maden suyunun üretildiği bu fabrikalarda üretilen maden suları, Türkiye’nin en bilinen markası olmayı başarmıştır. Kendine özel bir yapıya sahip olan bu içecekler, el değmeden üretildiği için aynı zamanda hijyeniktir. Tam otomasyonlu makinelerde gerçekleşen dolum işlemleri, özenli paketleme ve uygun muhafaza koşulları altında tüketici ile buluşuyor. Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine uygun olan bu içeceklerin birçok faydası vardır. Bu faydalar arasında; sindirimin kolaylaşması, diş ve kemik sağlığının desteklenmesi, kas ve sinir sistemlerini iyileştirmesi, asit-baz dengesinin korunması ve su-elektrolit dengesinin sağlanması sayılabilir. Bu faydalardan mahrum kalmamak için soda ve maden suyu farkı doğru bir şekilde bilinmelidir.

Amerikan Obezite Birliği tarafından, yetişkin bir bireyin günde 600 ml. m suyu tüketebileceği bildirilmiştir. Sağlıklı insanların günde 2 şişe içebildiği bu içecekler, vücut için oldukça faydalıdır. Hipertansiyon, böbrek ve kalp rahatsızlığına sahip olan bireyler ise maden suyunu tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır. Soda ve maden suyu farkı bilincinde olan tüketiciler, günde kaç şişe içeceği konusunda da bilinçli olmalıdır. Bu sayede soda ve maden suyu farkı esnasında oluşan bilinç tüketim aşamasında da devam eder.

Hangi markalar soda?

Türkiye pazarında bulunan soda ve maden suyu üreticileri, ürün etiketlerinde arz ettikleri ürünün içeriğini belirtir. Ürünlerini soda olarak arz eden markalar, genellikle mineralli su çatısı altında pazarlama faaliyetlerini sürdürür. Bu nedenle soda ve maden suyu farkı iyi bilinmeli ve ürün etiketleri doğru bir şekilde okunmalıdır. Maden suyu satışı yapan firmalar ise doğal mineralli su veya direkt olarak maden suyu yazarak tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarır. Piyasada bulunan maden suları, genellikle yeşil renkte üretilir. Yeşil, şişe içindeki sıvının güneşin zararlı ışınlarından korunmasını sağlar. Şişe içinde bulunan doğal mineralli suyun çevresel etkenlere karşı korunmasına olanak sağlayan bu özen, üretimin her aşamasında gerçekleşmelidir. Beypazarı Doğal Maden Suyu üretiminde ise suyun kaynağından alınmasından şişelenmesine kadar tüm aşamalar titizlikle yürütülür. Doğal mineralli sudan alınan örnekler, laboratuvar testlerinden defalarca geçer. Kaliteden taviz verilmeden üretilen doğal mineralli sular, tüketiciyle sağlıkla ve güvenle buluşur. Bu da soda ve maden suyu farkı en güzel örneklerindendir.