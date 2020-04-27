Şoförlerin koronavirüs önlemi için brandadan koruma parçası üretti: Fransa'dan talep geldi

Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı.

Bursa’da otomotiv alanında parçalar üreten Uğur Yavuz, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışma başlattı. Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı.

Branda, ip, yapıştırıcı bant gibi malzemeleri kullanan Yavuz, araçların ön koltuklarının arka koltuklarla bağlantısını kesen koruma parçası üretti.

Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı.

'Fransa'dan talep geldi'

Marketlerde gördüğü izolasyon tarzından esinlendiğini belirten Uğur Yavuz, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bu tarz izolasyonu araçlarda kullanabilir miyiz, diye düşünmeye başladım. Fransa'dan da bu şekilde bir talep geldi. Biz de Türkiye'de neden uygulamayalım, dedik. Fransa'dan gelen resimler üzerinden çalışmalar yaptık. Ham maddesini belirledik. Tasarımcı arkadaşlar da hemen çizimine başladılar. Daha sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Hem insanları koruma amacıyla hem de piyasanın durgunluğundan dolayı işlerde hareketlilik sağlamak amacıyla böyle bir fikir geliştirdik. Hem ticari hem de insani yönden faydamız olsun, diye düşündük.”

Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı.

'Taksicilerle görüşüyoruz'

Taksi ve servis şoförlerinin ürüne ilgi gösterdiğini söyleyen Yavuz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Dünya genelinde taksici ve şoförler koronavirüsü yaymada çok riskli gruptalar. Yolcular, bu sürücülere hastalık bulaştırıyor, sonra onlar da diğerlerine bulaştırıyor. Biz de hem taksiciyi hem de yolcuları koruyalım, dedik ve böyle bir ürün geliştirdik. Fransa'daki firmaya numunemizi göndererek fiyat teklifimizi verdik. Çekya'dan talep geldi. Oraya da numune gönderdik. Türkiye'den de İstanbul Taksiciler Odası ve Eskişehir Şoförler Odası ile görüşüyoruz.”

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Yavuz, özellikle taksiler ve servis araçlarında kullanılmak üzere şoförü koronavirüse karşı koruyabilmek için tasarım yaptı.