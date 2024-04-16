Şoförsüz 5G'li otobüse ilk adım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Turkcell ile Ericsson'un iş birliğiyle kurulan “5G Teknoloji Kampüsü”; İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde çalışmalarına başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katıldığı imza töreninin ardından, Turkcell 5G test altyapısı ile desteklenecek otonom otobüste bağlantı hızı ve verimlilik ölçümü yapıldı. 5G ile bağlantı sağlanan yüzde 100 elektrikli otonom araç kampüs içinde şoförsüz sürüldü. Yoldaki yayaları algılayarak otomatik fren yapan otobüs, yaya geçitlerinde durarak öğrencilere yol verdi.

Ali Taha Koç, İsmail Koyuncu, Işıl Yalçın.

TELEKOMÜNİKASYON PROJELERİ TEST EDİLECEK

İTÜ, Turkcell ve Ericsson arasındaki Ar-Ge iş birliği; öğrencilere ve akademisyenlere 5G’ye yönelik araştırma-geliştirme projelerinde aktif olarak çalışma fırsatı sunacak. Projenin, telekomünikasyon ekosistemi ve teknoloji endüstrisine nitelikli insan kaynağı yetişmesi adına da önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Turkcell’in üstün fiber altyapısı üzerinde inşa edilen 5G test ağı, Ericsson tarafından sağlanan çekirdek şebeke ve yeni nesil akıllı antenler gibi donanımlar ile Turkcell şebeke yönetim sistemlerine entegre şekilde hizmet verecek.

AR-GE FAALİYETLERİNE DESTEK

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise imzalanan anlaşma kapsamında şunları söyledi: “Yeni nesil 5G teknolojisi; yakın gelecekte eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye tüm endüstrilerde dönüştürücü bir etki oluşturacak. 5G Teknoloji Kampüsü projesi ile hem akademisyenleri ve genç zihinleri iş dünyasıyla bir araya getiriyor, hem de çeşitli kullanım senaryolarını ve son teknolojilerin pratik uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bireyler ve kurumlar için yeni nesil mobil ağları, ilk ve öncü olarak sunma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer Ar-Ge projeleriyle birçok yeniliğe imza atacak ve yerli teknoloji ekosistemini genişletmeye devam edeceğiz. Oluşan bu birikimlerle ülkemizin 5G teknolojisine geçişinde de liderliğimizi ve rehberliğimizi sürdüreceğiz.”

ARAŞTIRMACILAR İÇİN YENİLİKÇİ ORTAM

İmza töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Bu iş birliği, üniversitemizin akademik birikimini sanayi ve teknolojiyle buluşturarak, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için benzersiz fırsatlar sunuyor. Kurulan 5G test ağı, araştırmacılara test ortamı görevi görecek. Ayrıca öğrencilerimizin 5G çalışmalarına katılmaları ve teknoloji çözümlerinin gelişimine katılmalarını sağlacak” dedi.

DİJİTAL GELECEĞE YATIRIM FIRSATI

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise “5G Teknoloji Kampüsü'nün İstanbul Teknik Üniversite yerleşkesinde başlatılması, gelişmekte olan teknolojileri kullanarak daha bağlantılı bir dijital gelecek inşa etmek için ortak çabalarımızın bir adımı. Ericsson ve Turkcell, Türkiye'de 2G mobil iletişimin tanıtımından bu yana ortaklık yürütüyor. İki şirket, ülkenin ve bölgenin yaşama kalitesini artırmak, adına, son teknoloji mobil telekomünikasyon ağları kurmak için yakın iş birliği içindedir" yorumunda bulundu.







