'Söke' kurabiye üretim tesisini devreye aldı

Un sektörünün perakendedeki lider markası Söke, pazardaki liderliğini unlu mamuller sektörüne taşımak adına 11.10.2023 tarihinde KAP’a Samsun/Tekkeköy’de 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kiralandığını ve 2024’ün ilk yarısında da üretime geçileceğini bildirmişti.
23 Mayıs itibariyle yeni tesis üretime başladı. İlk etapta 4 çeşit kurabiye üretimiyle başlayan sürecin ilerleyen zamanda toplamda 7 farklı kurabiye üretimiyle devam etmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke olarak hem ürün yelpazemizi genişletme çalışmalarında hem de mevcutta olan ürünlerimizde Ar-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz. Tüketici sağlığı odaklı bir marka mottomuzla yaptığımız tüm çalışmalarımızda, yeni lezzetlerde kurabiyeler, farklı yelpazede geliştirilen glutensiz ürünler, rutubeti düşürülmüş un çalışmalarımız her geçen gün devam etmektedir. Söke kurabiye grubuyla da unlu mamuller sektörüne adım atarak un sektöründeki liderliğimizi unlu mamuller sektörüne de taşımak istiyoruz” dedi.
- Söke Un, 1963 yılında dünyada en saygın değirmen teknolojisini geliştiren İsviçreli Bühler makinelerini ve teknolojisini kullanarak kurduğu ilk değirmeniyle ismini aldığı Söke’de, önemli bir buğday üretim havzası olan Söke ovasının içinde üretime başladı. Değirmencilikteki 60 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda. Bugün Söke’de ve Ankara’da yer alan 2 fabrikası ile profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürettiği farklı un çeşitleriyle Söke, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Çünkü 60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var. Söke, 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ve sektörün global markalarından Ulusoy Un bünyesinde yer almaktadır.