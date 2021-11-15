AK Parti MKYK’da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı

AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ ASGARİ ÜCRET

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

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