Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli' programı tanıtım toplantısına katıldı.

"ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARINI ANLAMLI BULMUYORUM"

Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

YENİ İSTİHDAM MODELİ VURGUSU

Pandemi döneminde pek çok ülke sıkıntı yaşarken Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme oranı yakaladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı.

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Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır.

Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa’da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklama yapmıştı. Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.

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Bu açıklama sonrası asgari ücrete yıl içinde ikinci zam beklentileri oluşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı.

Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

ÖZGÜN Asgari ücrete ek zam mı yapılacak? Bakan Bilgin'den son açıklama!

FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.<br><br>\"İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım.\" diyen Zeybekci, \"Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı.\" ifadelerini kullandı. Esnaf, memur, eekli ve çalışanlarla ilgili de iyileştirmelerin yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, şunları söyledi: \"Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim.\" Zeybekçi, açıklamasının devamında \"Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda.\" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da önceki gün katıldığı TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün asgari ücretle ilgili sorusuna benzer bir yanıtı vermişti. Gazeteci Karagöz, Özkan'a \"Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?\" sorusunu yöneltmişti. \"BUNU DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN\"<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan bunun mümkün olduğunu belirterek \"Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız\" ifadelerini kullanmıştı. \"Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız\" diyen Özkan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizmişti.<br> \"MALİYET ARTIŞI OLURSA VATANDAŞIN GELİRİNİ DE ARTIRIRIZ\"<br><br>Özkan ayrıca, \"Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız\" diye konuşmuştu. Asgari ücrete ara zam: AK Parti'nin ardından bir açıklama da Beştepe'den geldi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın TVNET ekranlarında asgari ücrete ara zam sinyalini vermişti. Özkan'ın ardından konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. Vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Zeybekci, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi. BiP'te paylaş

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