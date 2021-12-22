Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber: Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gündeme getirdiği TL mevduata kur farkı uygulaması sonrası döviz fiyatlarında yüzde 30'dan fazla değer kaybı oldu.
Hafta başında 18 lira seviyesini aşan dolar yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından 11 lira seviyelerine kadar geriledi.
Yeni güne dolar kuru 12,12, euro ise 13,70 seviyesinden işlem görerek başlarken döviz kurlarında yaşanan büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.
2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM GELEBİLİR
yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından aldığı bilgilere göre döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına 2 lira ve üzerinde indirimin de yolu açıldı. İndirimlerin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
- İndirim öncesi İstanbul'dan benzinin litresi ortalama 11 lira 60 kuruştan, motorinin litresi ise 11 lira 49 kuruştan satılıyor.
DÖVİZDEKİ ÇEKİLME SONRASI ZAM DURDURULDU
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurmuş, zamla birlikte; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artış yaşanacaktı. EPDK ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışın durdurulduğunu açıkladı.