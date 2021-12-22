Ekonomi Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber: Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Döviz fiyatlarında sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına da indirimin yolu açıldı. Önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin litre başına 2 lira ve üzerinde olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan geri çekilme ile EPDK dün uygulanması beklenen akaryakıt zamlarını durdurmuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika benzin ve motorine indirim geliyor: Benzin kaç lira motorin ne kadar olacak?
Döviz fiyatlarındaki büyük düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında iki lira ve üzerinden indirim beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gündeme getirdiği TL mevduata kur farkı uygulaması sonrası döviz fiyatlarında yüzde 30'dan fazla değer kaybı oldu.

Hafta başında 18 lira seviyesini aşan dolar yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından 11 lira seviyelerine kadar geriledi.

Yeni güne dolar kuru 12,12, euro ise 13,70 seviyesinden işlem görerek başlarken döviz kurlarında yaşanan büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.

2 LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM GELEBİLİR

yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından aldığı bilgilere göre döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına 2 lira ve üzerinde indirimin de yolu açıldı. İndirimlerin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

  • İndirim öncesi İstanbul'dan benzinin litresi ortalama 11 lira 60 kuruştan, motorinin litresi ise 11 lira 49 kuruştan satılıyor.

DÖVİZDEKİ ÇEKİLME SONRASI ZAM DURDURULDU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurmuş, zamla birlikte; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artış yaşanacaktı. EPDK ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışın durdurulduğunu açıkladı.

Dövizde yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış durduruldu
EKONOMİ
Dövizde yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış durduruldu

İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
EKONOMİ
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​İşte yeni güne başlangıç rakamları.
Şehir adeta kara gömüldü

Şehir adeta kara gömüldü

​Aniden bastıran tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı.
20 Aralık manifestosu

​Erdoğan konuştu, Türk Lirası %30 değer kazandı. Kriz senaryoları çöpe gitti.
Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

​Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber.

​TÜSİAD, geçmişten beri halkın yararına olan hamlelere hep takoz oldu.
Eğitime<br>kar engeli

Eğitime
kar engeli

13 ilde okullar bir gün tatil edildi.

​Durmuş Yılmaz, “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

​Fırsatçılara dövizdeki sert düşüş sonrası “zamları geri alın” baskısı yapılıyor.
Üçü çocuk<br>yedi kişi kurtarıldı

Üçü çocuk
yedi kişi kurtarıldı

​İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın.

​TL'nin döviz karşısında değer kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Helikopter destekli<br>şafak operasyonu

Helikopter destekli
şafak operasyonu

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

​Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

​İlk 2 dozda antikor düzeyi 100'se hatırlatma dozu ile 300'e çıkıyor.
Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

​Fatma Barbarosoğlu'yla eleştiri kültürümüzü ve soru sormanın inceliklerini konuştuk.

Bakan Nebati: Nasıl bir bakanlık olduğumuzu anlayacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.