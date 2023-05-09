"Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık.