Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni”nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık.
"Yüzde 45 zam yapıyoruz"
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokol ile yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.
Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.
(Kamuda) Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz.
(Kamudaki işçiler) Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz.
Asgari ücret, memur ve emekli zammı için temmuzda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz."