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Ekonomi

TÜİK mart ayı verilerini açıkladı: Enflasyonda düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Bir önceki ayda TÜFE yüzde 3,15 oranında artmış yıllık bazda ise yüzde 55,18 düzeyinde enflasyon gerçeklemişti.

10:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv


Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.





#Mart ayı enflasyonu
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Enflasyon
#TÜİK
#TÜFE
6 dakika önce
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