EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih açıklandı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

AK Parti Grubu'nda gündeme gelen EYT ile ilgili tarih netleşti. Buna göre; düzenlemenin 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmeleri var TBMM Genel Kurulu'nda hemen sonrasında bir torba gelecek. Meclis'e bu torbada EYT konusu yer alacak.



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ART ARDA AÇIKLANACAK

Hem asgari ücret hem de EYT için önemli adımların atıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinden duyurmuştu. Müjdelerin arka arkaya açıklanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa, bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.” demişti.

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