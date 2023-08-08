|
Ekonomi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,2 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,2 zam kararı çıktı. Buna göre; 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

11:32 . 8/08/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Tam biniş 15 TL'ye yükseldi

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

Taksi açılış ücreti arttı

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

Ne olmuştu?

Geçen hafta yapılan temmuz ayı olağan toplantısında İBB yüzde 52,07 oranında zam isterken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yüzde 40 zam talebinde bulunmuştu.




#İstanbul
#İBB
#zam
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı