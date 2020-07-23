Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu

Merkez Bankası, beklentilere paralel hareket ederek faizde değişikliğe gitmedi.
Son dakika haberine göre, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir" denildi.
Ayrıca açıklamada, "Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.