Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Politika faizini yüzde 8,25te sabit tuttu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Merkez Bankası, beklentilere paralel hareket ederek faizde değişikliğe gitmedi.

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir" denildi.

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
EKONOMİ
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Ayrıca açıklamada, "Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bankalar müşteriye acımıyor: Döviz getirisi enflasyonun altında
EKONOMİ
Bankalar müşteriye acımıyor: Döviz getirisi enflasyonun altında
Abone Ol Google News
Şekil değiştiren yerli İHA

Şekil değiştiren yerli İHA

Türk mühendisler geliştirdi, uçuşa hazırlanıyor.
Üç ay erteliyoruz

Üç ay erteliyoruz

​Bakan Albayrak esnafa müjdeli haberi verdi
SİHA paniği

SİHA paniği

​Rusya ve Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu.
Son 112 kilometre

Son 112 kilometre

İstanbul'a yeni yol: Dünyada bir ilk olacak.

Bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

Altın yükselişini sürdürüyor.

Bilim Kurulu üyesinden, okulların açılışına ilişkin önemli açıklama.

Başakşehir'den <br>Real Madrid'e

Başakşehir'den
Real Madrid'e

17 yaşında dünya devine transfer oldu.

Vali Ali Yerlikaya, açılışta alınacak önlemleri açıkladı.

​Bora ve Atmaca kıyı hattına konuşlandırılabilir.

​Ayasofya Camii açılışı için trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.

​Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi.

​Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.