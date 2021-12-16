Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından piyasaların uzun süredir beklediği faiz kararı da saat 14.00'te açıklandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı sonrası yapılan açıklama şöyle;

Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.

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ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ BEKLENEN UZUN SÜRECEK

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

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Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

YÜZDE 5 HEDEFİ İÇİN TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

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Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

BEKLENTİLER 100 İLE 200 BAZ PUAN ARASINDAYDI

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.

TCMB son 3 toplantısında toplamda 4 puan faiz indirdi.

FOTOĞRAF 37 Paralar yarın hesaplara yatırılıyor. 1.108 lira olan ödemeler bu yıl son kez alınıyor. Kamu işçileri alıyor. İlave tediye ödemeleri üç taksitle gerçekleştiriliyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Bu yılın son taksiti yarın ödenecek. İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. gazetevatan'ın haberine göre ilave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,<br><br> Genel ve katma bütçeli kurumlar,<br><br> Belediye ve özel idareler \"hizmet akdi\" ile çalışan işçiler,<br><br> Kamu iktisadi teşekkülleri,<br><br> Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.<br><br> İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek. TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?<br><br> Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)<br><br> 3.577,50 4.433,15 1.108,28<br><br> 3.750 4.646,91 1.161,73<br><br> 4.000 4.956,59 1.239,14<br><br> 4.250 5.266,63 1.316,65<br><br> 4.500 5.576,30 1.394,07<br><br> 4.750 5.885,97 1.471,50<br><br> 5.000 6.196,01 1.548,99<br><br> 5.250 6.505,68 1.626,42<br><br> 5.500 6.815,35 1.703,84<br><br> 5.750 7.125,39 1.781,35<br><br> 6.000 7.435,06 1.858,77<br><br> Hesaplarınızı kontrol edin: Milyonların beklediği ödeme yarın başlıyor Yapılacak ödeme ile birlikte birçok kesim rahat bir nefes alacak. Ödeme tutarının en az 1108 TL olacağı söyleniyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksiti aksatma hakkı bulunuyor. İlk iki taksiti veya sonraki dönemlerde ikiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.<br> TAKSİT AKSATANLARA İKİNCİ FIRSAT<br>Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç imzasıyla yayımlanan genel yazıya göre, daha önce taksitle ödeme tercihinde bulunmuş olan herkese, talepleri halinde peşin ödemeye geçiş hakkı tanınacak. Yazıda, yapılandırma kanunu uyarınca, “Taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesinin mümkün olduğu” belirtildi. Bu hükme göre, SGK'ya olan prim borcunu taksitle yapılandıran ancak yapılandırılan borcun ilk taksitini 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeyen veya eksik ödeyenler borcu geç ödeme zammıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, peşin ödeme hükümlerinden yararlanacaklar. Bunların borçları yeniden hesaplanırken yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarında yüzde 90 indirim yapılacak. Borç anapara tutarı ve Yİ-ÜFE farkının yüzde 10'u ile geç ödeme zammını ödeyecekler.<br> İLK TAKSİTİ ÖDEYENLER DE YARARLANACAK<br>Kanuna göre, normalde tüm borcun ilk iki taksit süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE farkında yüzde 50 indirimli uygulanıyor. Ancak, Cumhurbaşkanının uzatma kararı ile birlikte, normalde birer ay ara ile olması gereken birinci ve ikinci taksit ödeme süresi ardı ardına gelince SGK'da yeni bir değerlendirme yapıldı. Taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödemiş olanlar da isterlerse bu ayın sonuna kadar peşin ödeme seçeneğine geçebilecekler. Bunların borcun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde normalde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları yüzde 50 olarak uygulanması gerekecek idi.<br> Ancak genel yazıda, Cumhurbaşkanınca alınan uzatma kararı nedeniyle, taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler için ikinci taksitin son ödeme süresi ile ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanmaya ilişkin son ödeme süresinin 31 Aralık 2021 tarihi olarak eşitlendiği vurgulandı.<br> Ödeme süreleri aynı olmasına rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler bakımından ikinci taksitin ödenmesi halinde indirim tutarının yüzde 50, ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması halinde indirim tutarının yüzde 90 olmasının hakkaniyete uygun olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle, taksitle ödemeyi tercih edip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların da yazılı talepte bulunmaları halinde, geç ödeme zammıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapmak suretiyle peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacağı ifade edildi.<br> Haberturk'ün haberine göre, ilk taksit ödemesini gerçekleştirenlerin peşin ödeme hükümlerinden yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.<br> Prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci fırsat: Yüzde 90 indirim sağlanacak Devlete olan borçların yapılandırılmasına ilişkin 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun kapsamında, 2021 Nisan ayı ve öncesine ait vergi ve prim borçlarını yapılandırma başvurusu 30 Eylül'de sona ermişti. Başlangıçta 31 Ağustos olarak belirlenen başvuru süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılması nedeniyle SGK prim borçlarında ilk taksitin ödeme tarihi ekim ayından kasım ayına ötelendi. İkinci taksit ödemeleri ise bu ayın sonuna kadar yapılabilecek.

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FOTOĞRAF 7 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.<br><br>. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.<br><br>. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.<br><br>. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak.<br><br>. Buna göre en düşük aylık; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek.<br><br>. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'densonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak.<br><br>. Emeklilerin gözü kulağı bu zamda: En az bin 857 lira Emekli, Ocak ayında verilecek zammı büyük bir merakla bekliyor. 2022 yılına sayılı günler kala ne kadar zam alacaklarını araştıran emekliler için birçok flaş gelişme var. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı enflasyon tahminine göre yüzde 14.2 olarak görülüyor. En düşük maaş ise 1.857 TL'ye çıkacak. Tabii bu rakamlar yalnızca enflasyon farkı gözetildiğinde ortaya çıkıyor. İşte emeklinin Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

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