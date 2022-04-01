Araç sahipleri dikkat: Motorinden sonrası bir indirim de benzine geliyor
Biden yönetiminin ABD'nin stratejik rezervlerinden üçüncü kez satış yapmaya hazırlandığına ilişkin haberler ile hızla düşüşe geçen petrol fiyatları, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak. Motorinde 88 kuruşluk indirimin ardından indirim sırası ise benzine geldi. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. İşte indirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı..
Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 105 dolar seviyesinin altına inerken, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı.
Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.
BENZİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR
NTV'de yer alan habere göre; 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.