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Ekonomi Türkiyenin sanayi üretimi haziran ayında arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye'nin sanayi üretimi haziran ayında arttı

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Haber Merkezi DHA
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Gelen son dakika haberine göre, Türkiye genelinde sanayi üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 0.1 ve aylık bazda yüzde 17.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 8.0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.0 arttı.

Bakan Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı
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Bakan Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Buna karşılık, haziranda aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 6.7 arttı.

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 ve yılın birinci çeyreğine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 azaldı.

Bakan Albayrak: Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldık

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

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