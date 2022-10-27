Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Enflasyonun küresel ölçekte yükseldiği bir dönemdeyiz. Savaş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan jeopolitik riskler tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor.

Küresel risklerin devam etmesi ve gelecek yıl dünya ekonomisini daha fazla etkilemesi bekleniyor.

2022 yılına ilişkin küresel enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellenmiştir.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

Türkiye ekonomisinde son sekiz çeyrekteki büyüme diğer dönemlerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Öncü veriler Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı yavaşlamaya işaret ediyor.

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Refah kazanımları ve verimliliği daha iyi yansıtan satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH’ye bakıldığında Türkiye pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyümüş ve üst orta gelirli ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır.

Hedefli kredi politikalarımızın odak alanlarından ve potansiyel büyümenin sürükleyicilerinden olan makine-teçhizat yatırımları son dönemde güçlü bir yükseliş eğiliminde olup 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak artmaktadır.

Temmuz başından bu yana öncü göstergeler büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret etmektedir.

İşgücüne katılım artışı sürerken, işsiz sayısındaki azalış daha belirgin hale gelmiştir. İşgücüne katılım ve istihdam göstergelerinin pandemi öncesi seviyelerine çıkması işgücü piyasasının sağlıklı işlemesi açısından önem arz etmektedir.

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İstihdam edilen kişi sayısı 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana toplamda 4,1 milyon kişi artmıştır. İstihdamdaki artış benzer ülkelere kıyasla yüksektir.

Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz.

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak ihracat üzerindeki riskler bir önceki rapor dönemine göre artmıştır.

Turizm sektörünün ilk 8 aylık performansı memnuniyet verici.

Ağustos ayı itibarıyla, yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28’i aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Çekirdek enflasyon son yıllarda bir miktar geriledi. Üretici fiyatlarında artış eğilimi son 3 aylık dönemde zayıfladı.

Üçüncü çeyrekte talep koşullarında daha ılımlı bir seyir izleniyor.

KOBİ'ler 558 milyar TL kredi kullanımı gerçekleştirmiştir.

Küresel büyümeye yönelik karamsarlığın arttığı bir dönemden geçiyoruz. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Finansal koşulların destekleyici olması görüşündeyiz.

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Makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle kredi piyasasında daha dengeli bir görünüm oluştu. Yatırım ve ihracat kredilerinin ağırlığı önemli ölçüde arttı. KOBİ'lerin 2022 yılı Eylül ayındaki net kredi kullanım miktarı önceki yılın Ocak-Eylül döneminin 1,5 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payı tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Liralaşma stratejisinde bankacılık sektörünün pasif kompozisyonunda liranın payının artmasının önemsiyoruz.

KKM uygulaması uluslararası rezervlerimizi desteklemeye devam etmektedir.

2022 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

TCMB'nin 2022 için ortalama Brent petrol fiyatı beklentisi 100,5 dolar oldu.

2022 ortalama ham petrol fiyat tahmini 99,6 dolardan 100,5 dolara çıktı.

TCMB'nin 2022 için enflasyon beklentisi yüzde 65,2 oldu.

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2023 beklentisi yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e çıkarıldı.

2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 71,3'ten yüzde 75'e yükseldi.

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