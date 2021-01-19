Ekonomi Sondaj Fatihten testleri Kanuniden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sondaj Fatih'ten testleri Kanuni'den

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sondaj yapacağı kuyularda, testleri ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni gemisinin gerçekleştireceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Kanuni Sondaj Gemisi
Kanuni Sondaj Gemisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Kanuni, Fatih sondaj gemisi için kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı
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Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim 2020'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı. 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

Fatih Sondaj Gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni ise 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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