Songar artık bomba atıyor

İlk kez bu yıl Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ve otoritelerden tam not alan Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre edildi. Songar'ın, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri de geliştirilerek TSK envanterine girmesi planlanıyor.

HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, IDEF sonrası yoğun çalışma yürüttüklerini, 'Songar'a yeni yetenek ve donanım kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. 'Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra 40 milimetrelik bombaatar da entegre ettiklerini kaydeden Sunar, "Songar, Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangâh gibi yetenekleriyle etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek" diye konuştu. Sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.