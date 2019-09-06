Ekonomi Songar artık bomba atıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Songar artık bomba atıyor

ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri'nin savunma sanayisindeki faaliyetleri için kurduğu markası ASİSGUARD'ın askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği milli silahlı drone sistemi 'Songar', Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmek için gün sayıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli silahlı drone sistemi 'Songar'
Milli silahlı drone sistemi 'Songar'

İlk kez bu yıl Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ve otoritelerden tam not alan Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre edildi. Songar'ın, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri de geliştirilerek TSK envanterine girmesi planlanıyor.

HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURDU

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, IDEF sonrası yoğun çalışma yürüttüklerini, 'Songar'a yeni yetenek ve donanım kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. 'Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra 40 milimetrelik bombaatar da entegre ettiklerini kaydeden Sunar, "Songar, Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangâh gibi yetenekleriyle etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek" diye konuştu. Sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

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