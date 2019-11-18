Songar göreve başlıyor

Güvenlik güçlerinin harekât kabiliyetinin artırılmasına yönelik temin edilen sistemlere, Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar ekleniyor. ASİSGUARD tarafından özgün olarak geliştirilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegreli Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı. Songar’ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangâh ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinden başarıyla geçti. Nişangâh ve modül, içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar’a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.

450 METREDEN VURACAK

ASİSGUARD Genel Müdür Ayhan Sunar, ilk aşamada 60, 100 ve 150 metre irtifadan gerçekleştirilen atışlarla denenen kabiliyetlerin aralık ayı içinde kademeli olarak artırılacağını ve 450 metre irtifaya kadar atış testleriyle çalışmaların devam edeceği söyledi. Songar’ın atış testi sırasında 3,2 MOA (Minute of Arc) atış hassasiyetine ulaştığını ifade eden Sunar, sistemin envantere girmesi planlanan 25 Aralık’a kadar iyileştirmelere devam edeceklerini belirtti. Sunar, aralık ayında tek yer kontrol istasyonuyla 3’lü sürü (SWARM) uçuşu ve eş zamanlı atış ile hedef imha çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılacak Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.