Sönmez: Devralmıyoruz değerinde satın alıyoruz

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sahip olduğu sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine yönelik sürecin detayları belli oldu. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründeki reformların uygulanması amacıyla kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin birleştirildiğini söyledi. TVF'nin temel kuruluş sebeplerinden birinin kamudaki şirketlerin daha da verimli hale getirilmesi olduğunu vurgulayan Sönmez, sigorta reformunun da Türkiye'nin stratejik ajandasına dönük adımlardan biri olduğunu söyledi. Proje sonunda kurulacak yeni şirket, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın 3 bin 700 şubesi aracılığıyla müşterilere ulaşacak. Sönmez, bu yapıyla birlikte dağıtım kanalları ve rekabetin de artacağını vurguladı.

2020 İLK ÇEYREKTE BİRLEŞME TAMAM

TVF olarak kamu bilinciyle, adil, şeffaf ve hesap verebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Sönmez, birleşme sürecinde şirketleri devralmadıklarını satın aldıklarını aktardı. Sönmez, “Adil piyasa değeri üzerinden satın alma süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada azınlık paylarını da dikkate alıyoruz. Proje kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Esin Avukatlık Ortaklığı, kamuya danışmanlık hizmeti veriyor. Bu süreçte şirketlerin değerlerinin doğru tespit edilmesinin yanında SPK ve uluslararası denetleme ve değerleme standartlarına uygun olmasını önemsiyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde birleşmeyi tamamlamayı planlıyoruz. Birleşmenin ardından Varlık Fonu'nun altında bir sigorta holdingi ve holdingin altında da hayat emeklilik ve elementer şirket olacak. Ayrıca, yapıda ortak hizmetlerin paylaşıldığı bir alan da olacak” bilgisini verdi.

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ŞOKLARA KARŞI GÜÇLENECEĞİZ

Sigortacılık, leasing, faktoring gibi bankacılık dışı finansal sektörlerin Türkiye'de çok küçük hacimde kaldığını belirten Sönmez, Türkiye finansal sektöründe banka merkezli dominant bir yapı olduğuna işaret etti. Amaçlarının birleşme ile pazar payını büyütmek olduğuna vurgu yapan Sönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizde, banka dışı finansal kurumların küçük olmasından dolayı yatırım stratejileri daha çok para piyasaları üzerinden gerçekleşiyor. Bunun tersine çevrilmesi gerekiyor. Türkiye'de tasarruf bazı düşük kaldığı sürece ekonomi şoklara açık bir durumda oluyor. Tasarruf bazı, aslında belirli bir şekilde güvence sağlıyor. Finansal kurumlarda ise bu güvence ölçek ekonomisini yaratmakla mümkün oluyor. Ölçek ekonomisi, herhangi bir şekilde diğer oyunculara bir tehdit değil, tam tersi bütün pastayı büyütme üzerine bir çabadır.”

HEDEF, NAKİT BAZLI TASARRUF

Sönmez, Türkiye'de nakit bazlı tasarrufun azlığına dikkati çekerek, altın, gayrimenkul gibi tasarruflar yerine nakit bazlı tasarrufu artırarak piyasalara derinlik kazandırılması gerektiğine işaret etti. Sönmez, “Yürüttüğümüz birleştirme projesi tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken, fiyat hareketliliği de daha stabil olacak. Sektörün pazar payı büyüyecek, Sektörde derinleştirmede artacak” şeklinde konuştu.

YENİ ÜRÜNLER KOLAY SUNULACAK

Birleşmedeki proje lideri ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve hayat emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini bir çatı altında toplayarak, ölçek ekonomisinden faydalanıp verimlilik ve etkinliği arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Benli, “Birleşmenin ardından reel sektörün ihtiyaçlarından kefalet sigortası, alacak sigortası, bina tamamlama sigortası gibi yeni ürünler, daha hızlı ve kolay sunulabilecek. Oluşacak güçlü bir kamu şirketi, bu yeni ürünlerde öncü olabilecek. Birleşmeye konu tüm şirketlerdeki çalışanlar için de endişe edecek bir durum yok. Bizim yeni ekiplere ihtiyacımız olacak” bilgisini verdi.