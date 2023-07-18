Sonuca odaklanan ‘YILDIZLAR’a ödül

Geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Yıldız Holding çalışanlarını bir araya getiren “Senenin Yıldızları Ödül Töreni”, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan programda Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımıyla yıl boyunca sağladığı toplumsal fayda ve deprem yardımları hakkında bilgi verdi.

ÜLKER: BU DÜNYA BİZİM

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise şirketlerin başarısının, finansal performanslarının yanı sıra sahip olduğu yetenek yönetimi, toplumsal yatırımlar ve işin sürdürülebilirliğini sağlayan değer üretimi ile ölçüldüğünü ifade etti. Yıldız Holding bünyesinde “Bu Dünya Bizim” sürdürülebilirlik vizyonuyla tüm ekosistemimizde değer oluşturmak ve birlikte dönüşmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ali Ülker, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bugünden harekete geçilmesi ve daha fazla efor sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi. 16 finalist ekibi kutlayan Ali Ülker, sürdürülebilir bir gelecek için daha yüksek etkili projeler beklediğini sözlerine ekledi.

DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Törende konuşan Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Günümüz koşullarında, hiçbir kişi, hiçbir kurum tek başına başarılı olamaz. Yer aldığımız ağlar kadar kurduğumuz bağlar önemli ve başarı ancak iş birliği ile mümkün. Sürekli değişen ve belirsiz iş dünyasında yönümüzü tayin ederken, DNA’mızda yer alan yeniden öğrenmeye hep açık olduk. Verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında potansiyelimizi ortaya koymaya, karlı büyümemizi sürdürürken, değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ali Ülker

Etkinliğin karbon ayak izi sıfırlandı

2050 yılı için “net sıfır” karbon emisyonu hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Akademisi ile iş birliği yaparak etkinlikten kaynaklanan karbon ayak izini sıfırladı.

9 KATAGORİNİN KAZANANLARI

15’inci Senenin Yıldızları Ödülleri’ni kazanan projeler şöyle:

* Büyümeye Katkı: Kerevitaş-“SuperFresh’in İndirimi Yüksek Zincir Market Kanalında Büyüme Stratejisi”

* Operasyonel Mükemmellik: pladis Türkiye-“Ülker Çikolata Kalitede 1 Numara”

* En İyi Pazarlama Kampanyası: Kerevitaş-“Refika Birgül ile SuperFresh Bi’Yolculuk”

* En İyi Pazar Payı Gelişimi: pladis Türkiye-“Ülker Çikolata Büyük Tabletler”

*İnovasyon: pladis Birleşik Krallık (UK)-“Blissfuls markası”

* Dijital Dönüşüm: ŞOK Marketler-QR Kod ile Ödeme Platformu

* İnsana Yatırım: Polinas Türkiye-“Çalışan Gelişimi ve Çalışan Deneyimi”

*Mutluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: pladis Türkiye & Birleşik Krallık (UK)-“Kakaonun Ötesinde”

* Sosyal Medya Kahramanları: Kerevitaş-“Bizim Yağ Dijital Liderlik Projesi”











